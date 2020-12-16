L'imbarazzante promo di Del Debbio versione messia
paolo del debbio paolo del debbio paolo del debbio dritto e rovescio paolo del debbio
FLASH! PAOLO DEL DEBBIO OLTRE AI CHILI HA PERSO LA BROCCA! GUARDATE IL NUOVO PROMO DI ''DRITTO E ROVESCIO'', IN CUI IL MESSIA DI RETE4 CAMMINA PER LE STRADE DI MILANO E I SUOI FAN LO FERMANO PER TOCCARLO COME UNA MADONNA PELLEGRINA: ''LE POSSO DARE IL GOMITO? LA SEGUO DA SEMPRE''; ''DOVREBBERO ESSERCENE 100 COME LEI''; ''PAOLO, CHE DIO TI BENEDICA''. UNA ROBA IMBARAZZANTE, ANCHE PERCHÉ IL PROMO È STATO FATTO SOLO PER LA PUNTATA DI DOMANI, VISTO CHE POI I TALK VANNO IN VACANZA-
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CAPPELLANI SI LEVA IL CAPPELLO PER “IN VACANZA SU MARTE”: “PER UNA VOLTA NON SONO D’ACCORDO COL MAESTRO MARCO GIUSTI. LUI LO DEFINISCE UN “PROSTATA MOVIE”, MA LA VECCHIEZZA AFFRONTATA CON L’IRONIA, E LA SPERANZA DEL FIGLIO DI VEDERE I GENITORI RIUNITI DOPO IL DIVORZIO NE FANNO UNA FAVOLA NATALIZIA METAFISICA" - VIDEO
IL PARLAMENTO ORMAI SERVE SOLO A ESERCITARSI COI FISCHI - VIDEO: URLA E INTERRUZIONI DURANTE IL VOTO SUGLI SPOSTAMENTI TRA COMUNI IN PARLAMENTO, L'ORMAI FAMIGERATA ''CONCESSIONE'' FATTA DA DI MAIO. AMPIAMENTE SUPERATA DAGLI EVENTI: MENTRE IN SENATO SI DISCUTE DI GITE FAMILIARI, IL GOVERNO PENSA A CHIUDERE TUTTI IN CASA IN QUEI GIORNI
ITALIA, UN PAESE CHIAMATO DEBITO - TRA UN RISTORO, UN CASHBACK E UNA TASSA CONGELATA, IL DEBITO PUBBLICO SCHIZZA E TOCCA L'ENNESIMO NUOVO RECORD: A FINE OTTOBRE È ARRIVATO A 2.587 MILIARDI. LE ENTRATE TRIBUTARIE SONO CALATE DEL 6,7% IN 10 MESI: ALL’APPELLO MANCANO OLTRE 23 MILIARDI… – DITE A CONTE E A GUALTIERI CHE, SE VA AVANTI COSÌ, DI PATRIMONIALI CE NE VOGLIONO DIECI
FARE I FILANTROPI COI MILIARDI DEGLI ALTRI – L’EX MOGLIE DI JEFF BEZOS, MACKENZIE SCOTT, IN QUATTRO MESI HA DEVOLUTO 4 MILIARDI DI DOLLARI IN BENEFICENZA – HA PROMESSO CHE ARRIVERÀ A DONARE METÀ DEL SUO PATRIMONIO PERSONALE. DAL DIVORZIO HA OTTENUTO IL 4% DELLE AZIONI DI AMAZON, CHE SONO VALUTATE APPENA AL DI SOTTO DEI...
IL PIANO B DI CONTE? HANDANOVIC E UN PO' DI CULO CHE NON GUASTA MAI – IL NAPOLI GIOCA MEGLIO, SFIORA IL VANTAGGIO, SUL RIBALTAMENTO DI FRONTE, RIGORE PER L'INTER E GOL DI LUKAKU - MERTENS KO, ROSSO A INSIGNE E PALO DI PETAGNA NEL FINALE. BIASIN: "QUESTI 3 PUNTI SONO DI HANDANOVIC" - MENTANA: "IL NAPOLI E' STATO MIGLIORE DI NOI" - CONTE A MENO UNO DAL MILAN CHE RIMONTA DUE VOLTE IL GENOA E CONFERMA LA SUA IMBATTIBILITÀ IN SERIE A (24 PARTITE)…
CAFONALINO - LA BANCA D’ITALIA RIAPRE LA SALA DEL “BAL TIC-TAC” DI BALLA E SGARBI CORRE A VEDERLA (E LO COSTRINGONO A METTERE LA MASCHERINA)! IL CRITICO D’ARTE NON ERA SOLO. PER L’OCCASIONE SI È PRESENTATO ANCHE DUCCIO TROMBADORI, E PURE IL DIRETTORE CREATIVO DI GUCCI ALESSANDRO MICHELE E LA SUA CONSUETA SOBRIETÀ HANNO FATTO UNA CAPATINA….
STANCHI DI LAVORARE IN SMART WORKING CON VISTA SULLE MUTANDE DEL VICINO? LE HAWAII APRONO ALLA POSSIBILITÀ DI TRASFERIRSI, OFFRENDO VIAGGIO GRATUITO, SOGGIORNI IN HOTEL NOTEVOLMENTE SCONTATI E SPAZI DI CO-WORKING – L’UNICA CONDIZIONE È DI NON ANDARE A FARE I TURISTI (SE CI RIUSCITE!) – PER ORA L’OFFERTA È APERTA SOLO A…
SULLA SCIA DEL VIRUS – COSA SUCCEDE SE SI CAMMINA DIETRO UN POSITIVO IN UN CORRIDOIO STRETTO? I RICERCATORI CINESI HANNO SCOPERTO CHE CHI SI TROVA DIETRO A UN CONTAGIATO RISCHIA DI CONTRARRE L'INFEZIONE: A DUE METRI DI DISTANZA, LA SCIA È QUASI TRASCURABILE ALL'ALTEZZA DELLA BOCCA MA È ANCORA VISIBILE ALL'ALTEZZA DELLA VITA (ED E' UN PERICOLO SOPRATTUTTO PER I BAMBINI) - COSA CAMBIA CON L'ESTERNO...