16 dic 2020 22:44

FLASH! PAOLO DEL DEBBIO OLTRE AI CHILI HA PERSO LA BROCCA! GUARDATE IL NUOVO PROMO DI ''DRITTO E ROVESCIO'', IN CUI IL MESSIA DI RETE4 CAMMINA PER LE STRADE DI MILANO E I SUOI FAN LO FERMANO PER TOCCARLO COME UNA MADONNA PELLEGRINA: ''LE POSSO DARE IL GOMITO? LA SEGUO DA SEMPRE''; ''DOVREBBERO ESSERCENE 100 COME LEI''; ''PAOLO, CHE DIO TI BENEDICA''. UNA ROBA IMBARAZZANTE, ANCHE PERCHÉ IL PROMO È STATO FATTO SOLO PER LA PUNTATA DI DOMANI, VISTO CHE POI I TALK VANNO IN VACANZA