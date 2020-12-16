FLASH! PAOLO DEL DEBBIO OLTRE AI CHILI HA PERSO LA BROCCA! GUARDATE IL NUOVO PROMO DI ''DRITTO E ROVESCIO'', IN CUI IL MESSIA DI RETE4 CAMMINA PER LE STRADE DI MILANO E I SUOI FAN LO FERMANO PER TOCCARLO COME UNA MADONNA PELLEGRINA: ''LE POSSO DARE IL GOMITO? LA SEGUO DA SEMPRE''; ''DOVREBBERO ESSERCENE 100 COME LEI''; ''PAOLO, CHE DIO TI BENEDICA''. UNA ROBA IMBARAZZANTE, ANCHE PERCHÉ IL PROMO È STATO FATTO SOLO PER LA PUNTATA DI DOMANI, VISTO CHE POI I TALK VANNO IN VACANZA

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L'imbarazzante promo di Del Debbio versione messia

 

 

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