FLASH - TROVA L'INVOLONTARIO (?) GIOCO DI PAROLE NELLA COPERTINA DI "F", SETTIMANALE DEL GRUPPO CAIRO - AIUTINO: SE SE NE ACCORGE LA COMUNITA' LGBT, SO' DOLORI...-
FLASH - TROVA L'INVOLONTARIO (?) GIOCO DI PAROLE NELLA COPERTINA DI "F", SETTIMANALE DEL GRUPPO CAIRO - AIUTINO: SE SE NE ACCORGE LA COMUNITA' LGBT, SO' DOLORI...-
IL DIVANO DEI GIUSTI - IL FILM PIÙ STRACULT DELLA NOTTATA È “OVUNQUE NEL TEMPO”, FANTASY CON CHRISTOPHER REEVE, SCRITTORE CHE SI È INNAMORATO DI UNA BELLISSIMA ATTRICE, JANE SEYMOUR, VISSUTA QUASI UN SECOLO PRIMA E RIESCE CON L’AUTOIPNOSI A VIAGGIARE NEL TEMPO E A INCONTRARLA - PER I NOSTALGICI DEL NUDO NIENTE DI MEGLIO CHE “SENZA BUCCIA” CON LILLI CARATI E ILONA STALLER SEMPRE SPOGLIATE PER GIUSTIFICARE IL TITOLO. CERTO, LA SCELTA PIÙ SNOB DELLA SERATA SAREBBE QUELLA DI VEDERSI “DESERTO ROSSO” DI MICHELANGELO ANTONIONI… – VIDEO
"LA DERIVA È QUELLA DI UNA SOCIETÀ DEL "SORVEGLIARE E PUNIRE" – CACCIARI SPIEGA PERCHÉ È CONTRARIO AL GREEN PASS: “NULL'ALTRO E’ CHE UN MEZZO SURRETTIZIO PER PROLUNGARE ALL'INFINITO (MAGARI CON VACCINAZIONI RIPETUTE) UNA SORTA DI MICRO LOCKDOWN" - GRAMELLINI: "L'OPINIONE DEI FILOSOFI AGAMBEN E CACCIARI SUI VACCINI VALE QUELLA DELL'IMMUNOLOGO FAUCI SULL'ESISTENZIALISMO: UN PO' POCO PER TRARNE DEDUZIONI CATASTROFICHE SULLA FINE DELLA DEMOCRAZIA"
VACCINI A PESO D’ORO - PFIZER ALZA LE STIME DEI RICAVI DERIVANTI DALLE VENDITE DI VACCINI ANTI-COVID PER IL 2021: DA 26 PASSANO A 33,5 MILIARDI DI DOLLARI! - È UNA CIFRA RECORD, QUASI IL DOPPIO RISPETTO ALLE PREVISIONI DI FEBBRAIO…
PIÙ CHE BURBERRY, SONO BARBARI - DUE NEGOZI NEL CENTRO COMMERCIALE FOXTOWN A MENDRISIO, IN SVIZZERA, HANNO GIOCATO ALLA ROULETTE RUSSA DEI LICENZIAMENTI CON 35 DIPENDENTI: "SE VE NE ANDATE ENTRO 57 MINUTI AVRETE IL BONUS DI BUONUSCITA" - UN ALTRO SEGNALE DI SADISMO DOPO I SILURAMENTI ALLA GKN DI CAMPI BISENZIO COMUNICATI VIA MAIL O QUELLI DELLA GIANETTI RUOTE DI CERIANO LAGHETTO TRAMITE WHATSAPP...
CAFONALINO IN SALSA SUDAMERICANA - ALL’AMBASCIATA DELLA COLOMBIA IN ITALIA SI FA FESTA, TRA COSTUMI TIPICI E FRUTTA ESOTICA, PER IL GIORNO DELL’INDIPENDENZA CON LA PROIEZIONE DEL FILM “EL OLVIDO QUE SEREMOS”, USCITO DA POCO NEL NOSTRO PAESE COL TITOLO “LA NOSTRA STORIA” - PRESENTI IL PRINCIPE DELLA FAMIGLIA REALE DELLA CAMBOGIA, IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO CERVANTES JUAN CARLOS RECHE, LA STILISTA REGINA SCHRECKER E LA PREZZEMOLINA MARISELA FEDERICI... - FOTO
LOW-COST UN PAR DE PALLE – OCCHIO AI COSTI NASCOSTI DELLE COMPAGNIE AEREE: TRA SCELTA DEL POSTO, BAGAGLIO A MANO E ORA ANCHE L’ASSICURAZIONE CONTRO IL COVID, IL COSTO PUÒ ANCHE TRIPLICARE – LA MAGGIOR PARTE DELLE COMPAGNIE AEREE A BASSO COSTO ORMAI CONTA SUL COSIDDETTO “ANCILIARY REVENUE”, PER GENERARE QUASI LA META’ DEGLI INTROITI – ANCHE L’ANTITRUST HA MESSO NEL MIRINO I RINCARI…
CI VUOLE TESTA PER IL VIRUS – NELL’ULTIMO ANNO, I CASI DI MAL DI TESTA E CEFALEE SONO AUMENTATI DEL 40% - LE CAUSE DI QUESTO AUMENTO SONO SOPRATTUTTO L’ANSIA E LO STRESS DELLA PANDEMIA, MA ANCHE DALLO SMARTWORKING E LA DAD E LO STARE INCOLLATI ALLO SCHERMO SENZA PAUSE – IL MEDICO DI LORENZO: “IL MIO CONSIGLIO È QUELLO DI FARE DELLE PAUSE. ALZARSI IN PIEDI, SGRANCHIRSI LE GAMBE E USCIRE DI CASA. BASTANO POCHE CENTINAIA DI METRI PER DISTENDERE LA MUSCOLATURA E LA MENTE.”