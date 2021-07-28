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IL DIVANO DEI GIUSTI - IL FILM PIÙ STRACULT DELLA NOTTATA È “OVUNQUE NEL TEMPO”, FANTASY CON CHRISTOPHER REEVE, SCRITTORE CHE SI È INNAMORATO DI UNA BELLISSIMA ATTRICE, JANE SEYMOUR, VISSUTA QUASI UN SECOLO PRIMA E RIESCE CON L’AUTOIPNOSI A VIAGGIARE NEL TEMPO E A INCONTRARLA - PER I NOSTALGICI DEL NUDO NIENTE DI MEGLIO CHE “SENZA BUCCIA” CON LILLI CARATI E ILONA STALLER SEMPRE SPOGLIATE PER GIUSTIFICARE IL TITOLO. CERTO, LA SCELTA PIÙ SNOB DELLA SERATA SAREBBE QUELLA DI VEDERSI “DESERTO ROSSO” DI MICHELANGELO ANTONIONI… – VIDEO

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CI VUOLE TESTA PER IL VIRUS – NELL’ULTIMO ANNO, I CASI DI MAL DI TESTA E CEFALEE SONO AUMENTATI DEL 40% - LE CAUSE DI QUESTO AUMENTO SONO SOPRATTUTTO L’ANSIA E LO STRESS DELLA PANDEMIA, MA ANCHE DALLO SMARTWORKING E LA DAD E LO STARE INCOLLATI ALLO SCHERMO SENZA PAUSE – IL MEDICO DI LORENZO: “IL MIO CONSIGLIO È QUELLO DI FARE DELLE PAUSE. ALZARSI IN PIEDI, SGRANCHIRSI LE GAMBE E USCIRE DI CASA. BASTANO POCHE CENTINAIA DI METRI PER DISTENDERE LA MUSCOLATURA E LA MENTE.”