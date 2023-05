APRITE I PORTAFOGLI PER LA PATRIA – LE BANCHE STANNO SCARICANDO I TITOLI DI STATO ITALIANI E COSTRINGONO IL TESORO A INVENTARSI NUOVE FORMULE PER CONVINCERE I CITTADINI A COMPRARE BTP E BOT. È IL CASO DEL NUOVO STRUMENTO VARATO DA GIORGETTI, IL “BTP VALORE”, CHE DOVREBBE SERVIRE A RIFINANZIARE IL DEBITO PUBBLICO – IN PANCIA AGLI ISTITUTI ITALIANI CI SONO ANCORA 290 MILIARDI DI BOND, MA L’ESPOSIZIONE COMPLESSIVA È DI CIRCA…