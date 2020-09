FLORIS (5,9%), BERLINGUER (5,7%), GIORDANO (5%) - BENE BRIGNANO SU RAI2 (8,6%) ''CHI VUOL ESSER MILIONARIO?'' NON ARRIVA A DUE MILIONI (10,2%) CONTRO LA FICTION IN REPLICA DI RAI1 (16%) - MORENO (3,9%), PALOMBA (6-5,8%), GRUBER (8%) - AMADEUS (18,1%), PAPERE (13,5%) - LIORNI (18,7-24%) VS SCOTTI (15,5-16,7%) - STORIE ITALIANE (13,3-11,8%) - ''LINEA VERDE'' IN REPLICA (9,4-9,9%) VS 'FORUM' (17,7%) - RAI1 AFFONDA CON LO SPECIALE SULLE ELEZIONI - VESPA (8,1%), LUNDINI (3,4%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, martedì 22 settembre 2020, su Rai1 la replica di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha conquistato 3.331.000 spettatori pari al 16% di share. Su Canale5 Chi vuol essere Milionario? ha raccolto davanti al video 1.840.000 spettatori con uno share del 10.2%. Su Rai2 la prima puntata di Un’Ora Sola Vi Vorrei – dalle 21:33 alle 22:48 – ha interessato 2.002.000 spettatori (8.6%). Su Italia1 Battiti Live – Compilation ha intrattenuto 882.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 #Cartabianca ha incollato 1.121.000 spettatori con il 5.7%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 813.000 spettatori (5%).

brignano taxi

Su La7 DiMartedì ha registrato 1.186.000 spettatori con il 5.9% (DiMartedì Più a 330.000 e il 4%). Su Tv8 Name That Tune – Indovina la Canzone segna 601.000 spettatori (2.9%). Sul Nove Ultimatum alla Terra è seguito da 617.000 spettatori con il 2.9%. Su RaiMovie The Imitation Game segna 590.000 spettatori pari al 2.6%. Sul 20 Brick Mansions segna 452.000 spettatori (2%) Su La5 la puntata di Grande Fratello Vip interessa 216.000 spettatori (1.3%). Su RealTime Primo Appuntamento convince 661.000 spettatori (2.8%) nella prima parte e 425.000 spettatori (2.5%) nella seconda parte. Su SkyUno 4 Hotel interessa 274.000 spettatori (1.1%).

Access Prime Time

Deal With It supera Guess My Age.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno conquista 4.446.000 spettatori (18.1%). Su Canale5 Paperissima Sprint registra una media di 3.330.000 spettatori con uno share del 13.5%. Su Rai2 Tg2 Post ha convinto 957.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 C.S.I. – Scena del Crimine ha registrato 1.071.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai3 Un Posto al Sole interessa 1.589.000 spettatori (6.5%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.434.000 individui all’ascolto (6%) nella prima parte e 1.435.000 spettatori (5.8%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.976.000 spettatori (8%). Su Tv8 Guess My Age è vista da 540.000 spettatori pari al 2.2%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 602.000 spettatori con il 2.5%. Su RealTime Cortesie per gli Ospiti arriva a 486.000 spettatori (2%).

MAURO CORONA E BIANCA BERLINGUER

Preserale

Liorni prende il largo su Scotti.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.623.000 spettatori pari al 18.7%, mentre Reazione a Catena è visto da 4.361.000 spettatori con il 24%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.057.000 spettatori (15.5%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.883.000 spettatori con il 16.7%. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha conquistato 609.000 spettatori (3.7%), mentre Castle ha raccolto 970.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 Dr. House – Medical Division è visto da 589.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 TgRegione alle 19.35 informa 3.000.000 spettatori pari al 15.4%, mentre Blob segna 1.093.000 spettatori con il 4.9% e Tutto su Mia Madre 1.083.000 con il 4.6%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 869.000 spettatori (4.1%). Su La7 The Good Wife ha appassionato 127.000 spettatori (1%) nel primo episodio e 149.000 spettatori (0.9%) nel secondo episodio. Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 264.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Little Big Italy segna 171.000 spettatori pari all’1%.

Daytime Mattina

Mattino Cinque leader.

brignano

Su Rai1 Unomattina dà il buongiorno a 777.000 spettatori (15.1%). A seguire – dopo gli appuntamenti con i tg - Storie Italiane piace a 759.000 spettatori (13.3%) nella prima parte e 789.000 spettatori (11.8%) nella seconda parte. Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 793.000 spettatori pari al 13.9% nella prima parte, 872.000 spettatori con il 16.1% nella seconda parte e 880.000 spettatori con il 15.1% nell’ultima parte di breve durata.

Su Rai2 Radio2 Social Club interessa 152.000 spettatori (2.7%); Speciale Tg2 Elezioni – dalle 10:01 alle 12:00 – è visto da 158.000 spettatori (2.5%). Su Italia1 The Mentalist ottiene un ascolto di 168.000 spettatori (2.8%) nel primo episodio. Su Rai3 Agorà convince 425.000 spettatori pari al 7.4% (presentazione a 431.000 e il 6.9%). A seguire Mi Manda Raitre segna 255.000 spettatori con il 4.5%. Su Rete4 Carabinieri ha raccolto 135.000 spettatori con il 2.4%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 237.000 spettatori (4.4%). A seguire Coffee Break ha informato 252.000 spettatori (4.5%). Su Tv8 Ogni Mattina è seguito da 64.000 spettatori pari all’1.1%.

Daytime Mezzogiorno

Forum domina.

Su Rai1 la replica di Linea Verde Tour è seguita da 881.000 spettatori con il 9.4% e quella di Linea Verde Radici da 1.365.000 spettatori con il 9.9%. Su Canale5 Forum arriva a 1.579.000 spettatori con il 17.7%. Su Rai2 I Fatti Vostri – in onda in forma ridotta dalle 12:00 alle 12:54 – segna 697.000 spettatori (6.3%). Su Italia 1 il secondo episodio di The Mentalist piace a 272.000 spettatori (3.4%). A seguire, dopo Studio Aperto, la striscia del Grande Fratello Vip sigla 964.000 spettatori (6.7%), mentre Sport Mediaset arriva a 1.168.000 spettatori (7.3%).

mario giordano

Su Rai3 Elisir è seguito da 367.000 spettatori (5.6%); TgR Edizione Speciale informa 417.000 spettatori (5.8%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 157.000 spettatori con il 2.2% nella prima parte e 233.000 spettatori con l’1.9% nella seconda parte in onda dopo il tg. A seguire La Signora in Giallo conquista 588.000 spettatori (3.8%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 413.000 spettatori con il 6.1% nella prima parte e 560.000 spettatori con il 4.5% nella seconda parte denominata Oggi. Su Tv8 Ogni Mattina dopo il Tg sigla 126.000 spettatori (0.8%).

Daytime Pomeriggio

Rai1 affonda con lo speciale sulle elezioni.

Su Rai1 Il Paradiso delle Signore ha fatto compagnia a 1.874.000 spettatori (12.6%). A seguire Speciale Tg1 – Election Day ha raccolto 901.000 spettatori (7.9%); La Vita in Diretta è seguita da 1.317.000 spettatori con il 12.7% e da 1.612.000 con il 13.7% nella seconda parte chiamata Pop. Su Canale5 Beautiful conquista 2.761.000 spettatori (17%); Una Vita ha appassionato 2.429.000 spettatori con il 16.3%; Uomini e Donne piace a 2.708.000 spettatori pari al 21.4% (Uomini e Donne Finale a 2.169.000 e il 19.9%); la striscia del Grande Fratello Vip è vista da 1.991.000 spettatori (19.1%); Il Segreto ha convinto 1.705.000 spettatori con il 16.7%.

scazzo alessandro sallusti concita de gregorio a dimartedi' 2

A seguire Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.568.000 spettatori pari al 15.1% nella prima parte, 1.940.000 spettatori pari al 16.8% nella seconda parte e 1.782.000 spettatori pari al 14.3% nell’ultima parte di breve durata. Su Rai2 Squadra Omicidi Istanbul ha convinto 582.000 spettatori (4.2%), mentre la partita di calcio Bosnia-Italia di Europei femminili ha intrattenuto 416.000 spettatori (4%).

Su Italia1 I Simpson ha raccolto 963.000 spettatori (6.2%) nel primo episodio, 1.068.000 spettatori (7.4%) nel secondo episodio e 879.000 spettatori (6.6%) nel terzo episodio. A seguire Big Bang Theory segna 626.000 spettatori (5.2%) e Modern Family 461.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 Tg Regione alle 14.00 informa 2.761.000 spettatori (17.5%); Geo è seguito da 1.055.000 spettatori con l’8.8%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 763.000 spettatori con il 5.4%; Hamburg – Distretto 21 sigla 479.000 spettatori (4.4%). Su La7 Tagadà è visto da 392.000 spettatori (3.2%); Senti chi Mangia piace a 135.000 spettatori (1.3%). Su Tv8 Una serata speciale è visto da 291.000 spettatori (2.8%). A seguire Vite da Copertina ha intrattenuto 201.000 spettatori (1.8%).

Seconda Serata

Lundini non approfitta dell’ottimo traino di Brignano.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 669.000 spettatori con uno share dell’8.1%. Su Canale5 X-Style ha totalizzato una media di 370.000 spettatori pari al 6.2%. Su Rai2 Una Pezza di Lundini segna 661.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 Sliding Doors è visto da 153.000 spettatori pari al 4.4%. Su Rai3 Tg3 Linea Notte interessa 412.000 spettatori con il 5.3%. Su Rete4 Youth è stato scelto da 135.000 spettatori (3.3%). Su La7 TgLa7 Notte informa 165.000 spettatori (2.9%). Su Tv8 X Factor sigla 142.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Jumper è seguito da 296.000 spettatori (3.4%).

Telegiornali

maurizio mannoni foto di bacco

TG1

Ore 13.30 3.295.000 (20.3%)

Ore 20.00 5.187.000 (23.4%)

TG2

Ore 13.00 2.095.000 (14%)

Ore 20.30 1.672.000 (6.9%)

TG3

Ore 14.25 1.650.000 (11.4%)

Ore 19.00 2.063.000 (12.8%)

TG5

Ore 13.00 3.090.000 (20.3%)

Ore 20.00 4.053.000 (17.9%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.594.000 (13%)

Ore 18.30 683.000 (5.3%)

TG4

Ore 12.00 265.000 (2.8%)

Ore 18.55 512.000 (3.2%)

TGLA7

Ore 13.30 578.000 (3.6%)

Ore 20.00 1.281.000 (5.7%)

TG8

Ore 12.00 88.000 (0.9%)