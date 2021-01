FORSE STIAMO ESAGERANDO: MACAULAY CULKIN HA SOTTOSCRITTO UNA PETIZIONE PER RIMUOVERE TRUMP DA “MAMMA HO RIPERSO L’AEREO” – IL PRESIDENTE COMPARE IN UNA SCENA ALL’INTERNO DEL PLAZA HOTEL, DI CUI ALL’EPOCA ERA PROPRIETARIO, E INDICA AL PROTAGONISTA COME RAGGIUNGERE LA RECEPTION – VIDEO: TUTTE I CAMEO CINEMATOGRAFICI DI TRUMP

(ANSA) - NEW YORK, 14 GEN - Via Trump da 'Mamma, ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York (Home Alone 2: Lost in New York)', il film del 1992 sequel di 'Mamma, ho perso l'aereo'. La petizione per rimuovere la scena in cui appare brevemente il magnate ha cominciato a girare sui social media ed è stata sottoscritta anche dal protagonista Macaulay Culkin, nel film con il ruolo del protagonista Kevin McCallister.

"Petizione - si legge in un tweet - per sostituire Trump in Home Alone 2 con il 40enne Macaulay Culkin". "Affare fatto", ha risposto l'attore. L'attuale presidente compare nella scena all'interno del Plaza Hotel, di cui all'epoca era proprietario, ed indica a Kevin come raggiungere la reception. In un'intervista lo scorso dicembre il regista Chris Columbus dichiarò che Trump aveva insistito per avere la parte in cambio dell'autorizzazione a filmare nel suo hotel.

