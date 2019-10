10 ott 2019 15:19

FORZA, PORTATE SALIVA AL PRESIDENTE - I GIORNALI DEL GRUPPO CAIRO NON PERDONO MAI OCCASIONE PER PARLARE DI... CAIRO! E NE PARLANO BENISSIMO, IN ATTESA CHE FINALMENTE FACCIA IL PASSO DECISIVO PER LA DISCESA IN CAMPO IN POLITICA - ULTIMA PERLA DI GIORNALISMO A SCHIENA DRITTA SULLA "GAZZETTA DELLO SPORT", DOVE SI CELEBRA L'URBANO "ALUNNO DELL'ANNO" ALLA BOCCONI...