CHI HA PIU’ EGO TRA ME E MENTANA? UNA LOTTA CONTINUA. MA ENRICO NON MI SEGUIRA’ ALL’ARISTON.

Estratto dell'articolo di Renato Franco per corriere.it

gianni morandi chiara francini chiara ferragni francesca fagnani

Aria angelica ma tempra da killer («Un mio difetto? Una certa prepotenza»), quella che mette nelle sue interviste senza sconti, da belva, come il titolo del suo programma tv. Un format che ha acceso su di lei l’attenzione che ora la porta al Festival (nella serata di mercoledì).

(...)

Lui verrà a Sanremo?

«Lui. Ormai è un’entità».

Enrico Mentana, il suo compagno, la seguirà dalla platea o dal divano di casa?

«Durante la settimana conduce quel programma minore che si chiama tg».

Per una volta potrebbe saltare l’appuntamento, no?

«No, è giusto che resti a fare il telegiornale».

In casa chi di voi due ha più ego?

«È lotta continua».

(...)

Il già famigerato video di Zelensky: si o no? A favore o contro?

chiara francini gianni morandi francesca fagnani amadeus chiara ferragni

«Se io e le altre amiche che saliamo sul palco abbiamo l’opportunità di portare un tema che ci è caro e che sicuramente non sarà legato alla leggerezza delle canzoni — per altro non tutte affrontano temi leggeri — perché mai non dovrebbe parlare il leader di un Paese in guerra che noi sosteniamo? Mi sembra una polemica lunare».

La deputata di Fratelli d’Italia Maddalena Morgante si è detta preoccupata per la piega, a suo dire, gender fluid che ha preso Sanremo.

«Io sono per l’allargamento e mai per la compressione di tutti i diritti; trovo che chiunque voglia portare nelle proprie canzoni il modo di vivere la sua sessualità non dovrebbe spaventare nessuno. Detto questo, bisognerebbe che i politici, soprattutto quelli importanti di questo governo, si occupassero magari delle bollette e non dei testi delle canzoni».

enrico mentana francesca fagnani foto di bacco

Il caso Madame, il presunto falso green pass: la Rai doveva escluderla?

Ride: «E io che pensavo a qualche domanda facile facile sul Festival... Vuole anche chiudermi del caso Donzelli? Così poi mi cacciano prima di arrivare sul palco... Mi pare che Montesano abbia partecipato a un programma importante della Rai ma le polemiche sono nate dopo. Penso che la questione sia legata al Festival: Sanremo è un detonatore mondiale di polemiche, è un amplificatore assoluto».

francesca fagnani chiara francini chiara ferragni francini fagnani amadeus ferragni morandi francesca fagnani 2 francesca fagnani 3 francesca fagnani 1 francesca fagnani 7 GIANNI MORANDI FRANCESCA FAGNANI PAOLA EGONU AMADEUS CHIARA FRANCINI FERRAGNI - FOTO CHI