FRATELLI D’ITALIA PENSA DAVVERO ALLE ARMI A SCUOLA? FAZZOLARI SMENTISCE – CHI E’, CHI NON E’, CHI SI CREDE DI ESSERE IL FACTOTUM APPASSIONATO DI ARMI DI GIORGIA MELONI – IL “GIANNI LETTA” DI FRATELLI D’ITALIA, CHE HA SCRITTO IL PROGRAMMA DEL PARTITO NEL 2015 DEFINÌ MATTARELLA UN "ASPIRANTE DEMONIO" E ANCHE DA SOTTOSEGRETARIO NON SI È RISPARMIATO, ATTACCANDO FRONTALMENTE LA BCE - MA L'ULTIMA SPARATA (SMENTITA) SULLE ARMI A SCUOLA È DIVENTATA UN COLPO A VUOTO. E CHISSÀ COME È STATA COMMENTATA NELLA CHAT "PDCMELONI”

Estratto dell’articolo di Lorenzo De Cicco per repubblica.it

giovanbattista fazzolari intervistato all eos show la fiera delle armi di verona

È il factotum di Giorgia Meloni, Giovanbattista Fazzolari. L'uomo che segue tutti i dossier caldi. Un po' ideologo, un po' "Gianni Letta di FdI", anche se lui (e non è l'unico a pensarla così) non si ritiene all'altezza del paragone. Non è stato promosso ministro, proprio per questo: permettergli di restare giorno per giorno al fianco della premier, che lo considera "la persona più intelligente che abbia conosciuto". Francesco Lollobrigida di lui dice: "È il mio migliore amico". È il perno del cerchio magico della leader. Da 25 anni.

(…)

Abituato alle sparate via tweet e agenzie (nel 2015 definì Mattarella un "aspirante demonio" e anche al governo non si è risparmiato, attaccando frontalmente la Bce), è schivo nei rapporti personali. Niente salotti. La sera monta in macchina e rincasa a Fregene, costa laziale. Delle sue passioni private si sa pochissimo. L'unica conosciuta: le armi. "Mi diverto e mi diletto nel mondo del tiro - raccontava un anno fa ospite di una fiera a Verona - E reputo che i legali possessori di armi meritino maggiore attenzione rispetto a quella che di solito hanno".

giovanbattista fazzolari pistolero

Favorevole a un allentamento dei requisiti per possedere il porto, nel 2021 mette a segno un colpo che lo rende popolare tra le aziende del comparto: riesce, dall'opposizione, a far decadere il divieto di utilizzo civile del calibro 9x19 per le pistole semiautomatiche. "Una svolta attesa da decenni", esulta, rilanciato dalla grancassa dei siti specializzati. Ma l'ultima sparata (smentita) è diventata un colpo a vuoto. E chissà come è stata commentata nella chat "PdcMeloni", creata da Fazzolari col sottosegretario Alfredo Mantovano, il capo di gabinetto Gaetano Caputi e il segretario generale Carlo Deodato. Una chat dove, ha raccontato il braccio destro di Meloni al Messaggero, "si parla di cose serie, ma anche di cazzeggio".

MELONI FAZZOLARI fazzolari meloni giovanbattista fazzolari