22 giu 2019 17:51

FRECCERO RISPONDE ALLE FRECCE DI ADRIANA VOLPE, SENZA MENZIONARLA: ''RAI2 È LA RETE CHE CRESCE DI PIÙ IN PRIMA SERATA, UN DATO INCONTROVERTIBILE. IL LAVORO FATTO NEI PRIMI SEI MESI HA CENTRATO PIENAMENTE L'OBBIETTIVO DI RIPOSIZIONARE LA RETE, AUMENTANDO IL PUBBLICO GIOVANE'' - MA ADRIANA CONTINUA A MENARE SU INSTAGRAM: ''CHIUDONO IL MIO PROGRAMMA PER RISPARMIARE SOLDI? NO, LA NUOVA RAI LI SPENDE PER NON FARE ASCOLTI''