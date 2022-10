FUGA DA BALLANDO! IVA ZANICCHI POTREBBE LASCIARE PER MOTIVI FAMILIARI, GABRIEL GARKO DEVE FARE I CONTI CON UN INFORTUNIO E SI TROVA IN OSPEDALE – SELVAGGIA MENA DURO: "MEMO REMIGI TOCCA IL SEDERE A UNA COLLEGA SOSPESO DALLA TV. IVA ZANICCHI DÀ DELLA TROIA A ME, SCUSE A FAVORE DI OGNI TELECAMERA E OSPITATE IN OGNI LUOGO, TUTTO CHIUSO IN POCHE ORE"

Da liberoquotidiano.it

iva zanicchi alla vita in diretta.

Eppure stava andando tutto per al verso giusto. Invece, a Ballando con le stelle l'imprevisto è arrivato. Dietro l'angolo. Insomma, inutile dirlo, ma sembra esserci una maledizione su questa fortunata edizione dal punto di vista degli ascolti. Gabriel Garko, proiettato alla vittoria in pole-position con Alessandro Egger, deve fare i conti con un infortunio e si trova in ospedale. Non si sa quando riprenderà il suo percorso nel programma di Milly Carlucci, che ieri in un video ha raccontato il trasferimento dell'attore a Villa Stuart. Gabriel Garko tornerà? Non si sa, al momento. Tutto dipenderà da quello che accadrà nelle prossime ore. Intanto, dipenderà dall'entità dell'infortunio.

selvaggia iva zanicchi

Ma la Carlucci deve fare i conti con un altro problema: Iva Zanicchi (che balla con Samuel Peron) potrebbe lasciare per motivi di famiglia. Insomma, in questo modo Ballando con le stelle perderebbe due personaggi di peso e importanti. L'indiscrezione legata alla Zanicchi arriva da Davide Maggio, esperto di televisione e noto retroscenista. Lui parla di un abbandono che potrebbe essere dietro l'angolo. La puntata di domani potrebbe andare in onda, in diretta, senza Iva Zanicchi.

gabriel garko milly carlucci

Lei, che nello scorso appuntamento si è cimentata in un tango, ora potrebbe mollare tutto. E dire addio definitivamente. Il motivo non si conosce, ma sembra che tutto possa essere legato a questioni private di famiglia. Anche lo scorso anno Al Bano Carrisi mollò dopo l'infortunio della sua ballerina. E, così, dopo un'emorragia di concorrenti, chi potrebbe essere proiettato alla vittoria? Forse Alessandro Egger e Tove. Sono loro due, al momento, i concorrenti più in auge. Ma c'è ancora tempo.

iva zanicchi

selvaggia lucarelli su iva zanicchi guillermo mariotto iva zanicchi iva zanicchi samuel peron ballando con le stelle selvaggia lucarelli vs iva zanicchi ballando con le stelle