FUORI I MILIONI, TUTTI MALEDETTI E SUBITO - BRUCE SPRINGSTEEN VENDE LA SUA MUSICA PER MEZZO MILIARDO DI DOLLARI ALLA SONY - DA QUANDO È COMINCIATA LA PANDEMIA TANTI GIGANTI DELLA MUSICA, DA TINA TURNER A SHAKIRA, HANNO SCELTO QUESTA STRADA PER PASSARE ALL’INCASSO IN UN PERIODO DI SCARSE VENDITE DI DISCHI E DI DIFFICOLTÀ ANCHE PER I LIVE. QUALCUNO, POI, AVRÀ PROBLEMI DI CASH. POI C’È IL CASO DI BOWIE… - VIDEO

Matteo Persivale per il “Corriere della Sera”

bruce springsteen

Nato per correre settantadue anni fa, ha cominciato a fare musica da ragazzo e non si è più fermato: Bruce Springsteen attraverso i decenni ha creato un corpus musicale unico al mondo di oltre 300 canzoni (scritte anche per altri, vedi «Because the Night» con Patti Smith). È stata unica la cura con la quale ha gestito la sua carriera: niente comparsate pacchiane, il continuo lavoro di scrittura e ricerca che gli ha evitato il destino dei Rolling Stones, cover band di se stessi da un quarantennio.

little steven bruce springsteen 7

Niente spot deprimenti come quello di Bob Dylan per un marchio di lingerie, l'ex discepolo di Woody Guthrie circondato da modelle in un cupio dissolvi che Springsteen non ha mai sfiorato. Niente scandali, niente marchettoni commerciali in nome del bonifico. Solo musica. Unico Springsteen, unica al mondo anche la cifra alla quale ha venduto alla Sony i diritti sulle sue canzoni: mezzo miliardo di dollari (442,42 milioni di euro). Perderà il controllo della sua musica.

11 settembre commemorazione ventennale attentato alle torri gemelle bruce springsteen

E magari vedremo in futuro le sneaker di «Born To Run», il videogame di «Johnny 99» tipo «Grand Theft Auto», «Rosalita» usato nello spot dei nachos piccanti. La rivelazione di Billboard e New York Times , finora non smentita, impressiona per l'entità della cifra - 500 milioni di dollari per tutti i master e tutte le canzoni - ma non è la prima volta: un anno fa furono 300 i milioni di dollari pagati dalla Universal per il catalogo di canzoni di Bob Dylan, 11 mesi fa 150 milioni di dollari per il 50% del catalogo di Neil Young versati dal fondo di investimento britannico Hipgnosis.

BRUCE SPRINGSTEEN BARACK OBAMA

Da quando è cominciata la pandemia tanti giganti della musica hanno scelto questa strada. Stevie Nicks e Christine McVie dei Fleetwood Mac; Paul Simon, Tina Turner, Shakira e i Red Hot Chili Peppers. In vendita il catalogo di David Bowie (si parla di 200 milioni di dollari). Perché vendono le loro canzoni? Qualcuno avrà problemi di cash flow (capita anche a persone abbienti), il caso di Bowie è diverso perché la vedova non è una manager e gestire un simile catalogo (richieste di cover, utilizzi per cinema e spot, diffide) è impresa massacrante se non si è una multinazionale (i diritti di Dylan venivano gestiti da un ufficetto anonimo a Manhattan). Certo, abbiamo visto figlie e vedova di Tom Petty scannarsi. Quando, tra molti anni, Springsteen non ci sarà più, la sua eredità materiale sarà una questione di soldi da dividere e non un incubo amministrativo per gli eredi.

springsteen on broadway BRUCE SPRINGSTEEN BARACK OBAMA BRUCE SPRINGSTEEN BARACK OBAMA jessica springsteen 3 dj ringo e bruce springsteen BRUCE SPRINGSTEEN BARACK OBAMA BRUCE SPRINGSTEEN BARACK OBAMA bruce springsteen e barack obama 1 lo spot di jeep con bruce springsteen bruce springsteen e barack obama a madison, wisconsin, nel 2012