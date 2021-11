miriana trevisan

Dagonews

Esplode la furia di Katia Ricciarelli contro Miriana Trevisan al Gf Vip: “Quella Santa Maria Goretti, finta santa. Sei una traditrice, mi pugnali alle spalle. Aveva ragione Nicola, sei una gran bugiarda e vai a raccontare bugie alle altre. Cercavi di arruffianarti cambiandomi il letto e le lenzuola. Ma come ti permetti di pigliarmi per il culo così?! Basta leccarmi il culo, leccalo ad un altro. Ti prenderei a sberle”

Ivan Rota e l’indivanato Sor Rotella per Dagospia

mirian trevisan 19

A parte l’entrata delle due nuove concorrenti Maria Monsé e Patrizia Pellegrino, a tener banco al GF Vip sono state le facce da manga di Francesca Cipriani quando il fidanzato le ha chiesto di sposarla: altro che bambola assassina. Inoltre la lite tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi che la tacciava di ambiguità avendogli dato la mano, facendo credere che lei gli si volesse riavvicinare, cosa che ha portato Sophie in nomination e poi a sclerare.

katia ricciarelli soleil sorge 3

Gran Gourmet. Nella notte al GF Vip si è discusso di cose che il mondo sapere: Patrizia Pellegrino vuole il pesce una volta la settimana, ma Manila Nazzaro le risponde che non è possibile. Perché? Lo hanno ordinato una volta e lo hanno dovuto buttare perché era schifoso. Inoltre nessuno mangia formaggio perché Aldo Montano è allergico. Anche solo se il formaggio in frigo contaminasse qualche altro cibo, il re della scherma potrebbe finire in ospedale.

maria monse francesca cipriani 1

Torniamo alla Pellegrino che nella notte ha fatto arrabbiare Alex Belli e Soleil Sorge. Dopo aver detto che sono i due che meno ama è di lui che é un falso, ha cambiato idea, ma nella notte ha detto ad Alex che si è fatto abbindolare da “quella ragazzina” scatenando la reazione di Soleil. A quel punto Patrizia ha detto cose da non prendere ad esempio : “Ma chi pensi di essere Hitler?” E a Lulù Selassié in pratica ha detto che gli psicologi non servono. Si spera che la notte le abbia portato consiglio.

soleil sorge

Amedeo Goria continua a farsi dei film: ora dice che nella casa del GF Vip, Soleil Sorge è stata quella che lo intrigava di più e che non fosse stato eliminato... E ha dato la colpa della sua eliminazione a Giucas Casella. Ecco cosa ha detto l’ormai stagionato playboy de “noartri” a Dipiú: “Dietro al tuo fare stralunato si nasconde un giocatore che vuole vincere. Dicevi di essere mio amico ma hai sempre votato per eliminarmi. Così, anche per colpa tua, non ho potuto conoscere meglio Soleil, il mio sogno proibito.” Amen.

vera gemma gennaro marchese

Non vuole la moglie al GF Vip é invece se la ritroverà tra i piedi la prossima settimana . Delia Duran in Italia ha intrapreso la carriera da modella e dopo un po’ è tornata a recitare ne “Il bello delle Donne”. La sua vita sembra una soap opera: prima di incontrare l’attuale “marito” era sposata con Marco Nerozzi. Il rapporto con l’ex marito però è stato difficile. Il loro matrimonio è durato otto anni ed éfinito molto male. La modella infatti ha accusato l’ex di averla più volte picchiata. L’ex marito da sempre nega tutto dicendo che voleva picchiare Alex Belli con il quale Delia stava. La vicenda giudiziaria non é ancora chiusa. Al confronto, il teatrino al GF Vip è una quisquilia...

cipriani 33

Una vita incredibile quella di Vera Gemma: cinema, il teatro, il mondo della scrittura, quello del circo. Ha fatto la spogliarellista a Los Angeles, la domatrice di leoni e di tigri e ora è protagonista in un film e tra poco al GF Vip. Il film si intitola ‘Vera‘ ed è scritto dalla regista austriaca (osannata a Locarno) Tizza Covi e da Rainer Frimmel. Prende ispirazione da lei, ma con una storia assolutamente inventata. Sul set pare ci sia molta complicità con Gennaro Marchese, il suo make up artist, uno dei più grandi, lo stesso che ha creato i trucchi teatrali di Crisiano Malgioglio a Tale e Quale Show. Tra i due qualcosa bolle in pentola?

vera gemma gennaro marchese 1

Dopo essersi fatta conoscere e amare dal pubblico italiano collaborando con artisti come Rocco Hunt, Fred De Palma e Federico Rossi, Ana Mena sbarca in Italia per la prima volta in versione solista con “Musica Legéra”,un’inedita versione in spagnolo del grande successo “Musica Leggerissima”, presentato all’ultimo Festival di Sanremo da Colapesce Dimartino.

Anche il Sindaco Giuseppe (detto Beppe) Sala alla presentazione milanese del libro di Eleonora Daniele dedicato al fratello scomparso. Eleonora é felice di questo suo ultimo lavoro, “Quando ti guardo negli occhi. Storia di Luigi, mio fratello”. La presentatrice di “Storie Italiane” ripercorre gli anni trascorsi con quel ragazzo affetto da autismo e andato via troppo in fretta, nel 2015, a soli 45 anni . Viste e salutate Melania Rizzoli, Maria Teresa Ruta e Emanuela Folliero. Allegria alla presentazione del libro di Piero Chiambretti “ Autobiografia autorizzata dalla figlia Margherita”. Ha detto:«Ho scritto questo libro perché l'ha voluto mia figlia Margherita, la metà della mia vita.».Peccato mancasse la piccola protagonista.

soleil

La cantante Wanda Fisher ospite nel nuovo programma di Fabio Taormina “Domenica insieme”, si lascia andare per la prima volta a pungenti dichiarazioni che riguardano un possibile plagio da parte del gruppo rock Italiano più in voga del momento.Ebbene sì stiamo parlando dei Maneskin, a quanto pare secondo il web la loro ultima canzone “mamma mia” che tra l’altro ha già ottenuto un enorme successo assomiglierebbe ad una delle canzoni di Wanda.

Una cosa pero’ che a Wanda non è andata per niente giu’ è sicuramente l’insinuazione che i Cugini di campagna hanno fatto nei confronti dei Maneskin, infatti l’ormai celebre quartetto degli “Zepponi” sta facendo il giro di tante trasmissioni televisive a raccontare che i Maneskin hanno copiato il loro abbigliamento...

cipriani e il suo fidanzato alessandro

Maria Monsè ai microfoni di Rtl era stata un fiume in piena contro la conduttrice Maria Teresa Ruta, concorrente del Grande Fratello Vip 5: “Sono arrivata ad una conclusione: il look di Maria Teresa non è assolutamente un caso, capelli cotonati, boccoli e abitini fru fru,un modo per copiare me e riconquistare Amedeo! Non ha mai digerito il flirt tra me e il suo ex.” Ora, entrata al GF Vip dice che tra loro non c’è stato neanche un bacio. Ma il flirt c’é stato oppure no?

soleil sorge alex belli 19

Da molto tempo non si sente parlare di lei, una delle più grandi attrici del nostro cinema. Purtroppo é stata costretta dalla figlia a entrare in un ricovero per anziani nonostante la diva non volesse lasciare il suo lussuoso appartamento. E di questo se ne é appropriata la figlia...

