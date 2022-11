Dalle immagini di ieri vedo Montesano fare le prove di Ballando con la maglietta della Decima mas che, se a qualcuno sfugge, è una formazione militare che ha combattuto accanto ai nazisti contro i partigiani, nonché simbolo del neofascismo. pic.twitter.com/Z679TqFONa — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 13, 2022

Ivan Rota per Dagospia

Un trionfo ieri sera per Milly Carlucci e Ballando con le Stelle: il programma ha quasi raggiunto lo share di Tu si que Vales. Ed ha avuto mezzo milione di spettatori in più. Carlucci al settimo cielo.

“C'è un giudice che è prevenuto con me, è Ivan Zazzaroni, non penso di essergli simpatica. La mia ultima performance non era pazzesca, ma neanche così male. Io sono rimasta contenta, mi dispiacerebbe uscire dallo show”, così la pensa Paola Barale che ieri sera a Ballando con le Stelle, dopo la puntata, era particolarmente nervosa soprattutto perché Selvaggia Lucarelli le ha detto di averla vista in difficoltà e le ha dato della “legnosa”.

A Selvaggia Lucarelli questa volta bisogna dare ragione: aldilà del possibile conflitto di interessi, il di lei fidanzato Lorenzo Biagiarelli ha ballato benissimo e Lucarelli se l’è presa con la giuria che non lo ha risparmiato; Guillermo Mariotto (che dovrebbe ormai accorciare le sue pause “celentanesche”) gli ha dato del “soldatino di piombo” alludendo al fatto che é rigido nel ballo. A quel punto la giurata si è chiesta se si valuta per la danza o per le barzellette, alludendo a Iva Zanicchi e ha dato dello “stronzo” a Mariotto. Iva Zanicchi si é salvata. Eliminati Paola Barale e Diego Cassini.

Puntuale come un orologio è arrivata anche ieri sera la barzelletta di Iva Zanicchi che ha detto:” Da ora ne racconteró una settimana una pulita e una settimana una sporca”. Dopo l’esibizione, la cantante non riesce ad alzarsi, alla fine gira il sedere davanti a Alberto Matano e poi si scusa con lui.

Ecco la barzelletta accorciata: “ Mio marito non fa più l’amore. Sono andata dal medico e mi ha dato una fialetta per mio marito che dopo averla presa ha strappato la tovaglia e quanto c’era sopra e lo abbiamo fatto lì “, l’amica: “Sarai finalmente contenta”, e lei:” Si, ma non possiamo più entrare in quel ristorante.

La grande Giovanna Ralli, ballerina per una notte a Ballando con le Stelle, adora Alberto Matano che riesce a strapparle la promessa di essere una concorrente della prossima edizione del programma. L’attrice ha avanzato solo un dubbio vista la sua età: ottantotto anni!

Una vera e propria dichiarazione d’amore quella di Angelo Madonia verso Ema Stokholma. Sua partner a Ballando: ”Ema é una scoperta, mi sta curando dal dolore per la perdita di mio padre. Con lei sto meglio di come stavo. Vediamo dove andiamo.” E lei:”Angelo mi da sicurezza”. Si amano.

Gabriel Garko ha ballato nonostante l’operazione avuta al braccio: logicamente senza i risultati delle scorse puntate. Un’ovazione per Alex Di Giorgio e Morena Porcu che si sono esibiti in un sensualissimo paso doble, una same sex dance che rende il programma di Milly Carlucci very hot.

Luisella Costamagna, intortinatasi come il suo partner Pasquale La Rocca si é ritirata da Ballando con le Stelle: ”Adesso la mia sfida è guarire, devo tornare al 100% e per guarire devo fermarmi. Vi ringrazio tantissimo per il sostegno, mi auguro possa esserci per il ripescaggio, quando ci auguriamo di tornare al 100%. Mi auguro che non vi sentiate traditi. Il tradimento sarebbe non fermarsi adesso, un tradimento nei confronti delle aspettative che ci sono.”

Vito Coppola, ex concorrente di Ballando con le Stelle ,sta stregando il pubblico nella versione inglese del format. Con le sue performance l’ex fidanzato di Arisa ha conquistato il pubblico dello della BBC. Dopo aver interpretato il principe Eric in Part of Your World , Coppola ha fatto un numero pazzesco sulle note di Break My Soul di Beyonce. Il ballerino é in coppia con Fleur East, gettonatissima cantante e conduttrice radiofonica britannica.

