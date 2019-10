GEMELLI PORCELLI - CHI SONO SIMONE E ALESSANDRO CIANFARANI, I DUE FRATELLI, OMOZIGOTI E SUPERDOTATI, OSPITI DI “LIVE – NON È LA D’URSO”: ABRUZZESI COME ROCCO, CHE LI HA SCOPERTI E LANCIATI TRE ANNI FA, HANNO 30 ANNI E HANNO AL LORO ATTIVO UNA VENTINA DI FILM, TRA CUI UN PAIO CON MALENA - IL COLLOQUIO SUPER CULT CON LA COLLOVATI E ALDA D’EUSANIO: “TI AVREMMO FATTO LA RESPIRAZIONE BOCCA A BOCCA” - ORA CHE SONO DIVENTATI FAMOSI, STANNO PENSANDO DI SMETTERE – VIDEO + FOTOGALLERY

SIMONE E ALESSANDRO CIANFARANI A LIVE – NON È LA D’URSO

https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/livenoneladurso/simone-e-alessandro-cianfarani_F310029701006C38

I ‘gemelli del porno’ scoperti da Rocco Siffredi nella vita sono imprenditori del marmo. Malena: “Sono educatissimi”

valentina nappi e rocco a live non e' la d'urso

Maurizio di Fazio per www.ilfattoquotidiano.it

Attenti a quei due. A “Live – Non è la D’Urso” una nuova coppia di personaggi ha catturato il centro della ribalta. Stavamo assistendo a un focus sulla trasgressione, una sorta di Stati Generali dell’industria a luci rosse tricolore. In studio, tra gli altri, Rocco Siffredi col figlio Lorenzo e Malena, con contributo filmato esterno di Valentina Nappi (e con Alda D’Eusanio e Caterina Collovati nel ruolo dei pubblici ministeri). Quando ecco che le telecamere hanno inquadrato loro: Simone e Alessandro (Cianfarani), i “gemelli del porno”.

simone cianfarani

E la temperatura si è fatta subito incandescente. L’epica voce off ha avuto gioco facile nel magnificarne le gesta. Sono abruzzesi come Rocco, anzi, li ha scoperti e lanciati proprio lui, tre anni fa, grazie alla sua Academy e al reality show andato in onda su La5 (oggi disponibile su Netflix). Al superdotato di Ortona si presentarono così: “Qualche donna ce la siamo già scambiata o l’abbiamo soddisfatta insieme”. Il casting lo superarono a pieni voti.

rocco siffredi, simone e alessandro cianfarani live non e' la d'urso

Classe 1989, belli, statuari e spavaldi, hanno già girato una ventina di film vietati ai minori, tra cui un paio con Malena, l’ex delegata del Pd folgorata sulla via di Moana e Ilona. Basta farsi un rapido giro sul web per trovare alcuni incontri tra la pugliese superhot e questi due gemelli omozigoti e superaccessoriati che nella vita normale fanno gli imprenditori, rampolli di un’azienda con una storia lunga sessant’anni nel ramo (è il destino) del marmo.

rocco con i gemelli cianfarani

“Sono educatissimi, sul set fanno sentire a proprio agio la partner” ha (r)assicurato Malena. Ma sono anche focosi: “Dietro le quinte mi hanno un po’ circuita, dicendomi ‘Siamo qui per te’” ha rivelato davanti a tutti a Barbara D’Urso. La Collovati ha poi raccontato di essere svenuta, nel pomeriggio, “documentandosi” e cioè guardando una loro pellicola. E i fratelli Cianfarani, impavidi: “Ti avremmo fatto la respirazione bocca a bocca”. E quando la D’Eusanio (anch’ella una pasionaria abruzzese) ha sibilato in dialetto natio: “E vostra madre che vi ha detto quando ha saputo della vostra nuova carriera?” Loro due, divertiti e tranquillissimi: “L’ha scoperto dalla tv”. Il loro mentore gli ha fatto eco: “La mamma al telefono mi ha detto: ‘Falli diventare come me’. Mai vista una famiglia così aperta”.

simone e alessandro cianfarani live non e' la d'urso

simone e alessandro cianfarani con malena

A questo punto, per fugare ogni dubbio, sapete cosa facciamo? Chiediamo lumi direttamente al re della patatina: “Sono fantastici, perché rappresentano quella generazione clean, pulita – ci spiega Rocco Siffredi al telefono -. Non quella che purtroppo ho conosciuto io”. I gemelli del porno hanno annunciato di voler smettere con l’hard. Nel loro futuro ci sarebbe solo l’azienda di famiglia. Proprio ora che stanno per diventare famosi?

rocco siffredi con simone e alessandro cianfarani siffredi hard academy foto andrea arriga rozsa con i gemelli cianfarani foto andrea arriga