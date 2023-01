11 gen 2023 17:40

GENNY E VITTORIO, TESTE DI CELLULOIDE – MARCO GIUSTI: “DELLE CELEBRAZIONI AL MINISTERO DELLA CULTURA PER I 90 ANNI DI LILIANA CAVANI, QUELLO CHE MI STUPISCE NON È L'EVENTO IN SÉ, IL PREMIO ALLA REGISTA NOVANTENNE ANCORA ATTIVA, (E SFIDO CHIUNQUE A RIVEDERE ORA SENZA ADDORMENTARSI ‘MILAREPA’). QUANTO LA VOGLIA DI SGARBI & SANGIULIANO DI PRESENTARSI IN SOCIETÀ, NON DICO DI PRENDERE POSSESSO DI QUEL CHE RESTA DEL NOSTRO CINEMA ‘RIVOLUZIONARIO’, MA QUASI”