GIANNI, BE GOOD - JOVANOTTI SBARCA A SANREMO: DUETTERA’ STASERA CON GIANNI MORANDI E IL DJ E PRODUTTORE MOUSSE T NELLA SERATA COVER - LORENZO CHERUBINI, CHE HA FIRMATO IL BRANO DEL CANTANTE BOLOGNESE IN GARA AL FESTIVAL, E’ STATO AVVISTATO CON MASCHERINA E CAPPELLO. JOVA POTREBBE ESIBIRSI SUL PALCO ANCHE UNA SECONDA VOLTA DA SOLO - VIDEO

Da ilmessaggero.it

gianni morandi jovanotti

Jovanotti potrebbe partecipare al Festival di Sanremo a sorpresa per duettare con Gianni Morandi nella serata cover, che si terrà oggi venerdì 4 febbraio. Il cantante è arrivato nella città ligure, ma la notizia di una possibile esibizione ma non ha ancora avuto conferme. Amadeus in conferenza stampa ha fatto sapere che non sono previsti ulteriori ospiti, ma potrebbe essere una dichiarazione per non bruciare l'effetto sorpresa.

