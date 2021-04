4 apr 2021 17:41

UN GIANNI SU MILLE CE LA FA – “IL DOLORE E’ ANCORA FORTISSIMO. HO BRUCIATURE SUL 15% DEL CORPO, MI SEDANO PER MEDICARMI” - MORANDI RICORDA I TERRIBILI MOMENTI DELL’INCIDENTE DELL’11 MARZO SCORSO, QUANDO È CADUTO TRA LE FIAMME MENTRE STAVA BRUCIANDO DELLE STERPAGLIE IN GIARDINO: “HO SALVATO LA FACCIA, QUALCUNO MI HA GUARDATO DAL CIELO, NE SONO CONVINTO. LA MANO DESTRA IN QUESTO MOMENTO È PIUTTOSTO DEBOLE, DOVRÒ FARE MOLTA FISIOTERAPIA…”