IN GINOCCHIO DA TAYLOR - TAYLOR SWIFT È STATA NOMINATA "PERSONA DELL'ANNO" DA "TIME MAGAZINE" - SI TRATTA DELLA PRIMA VOLTA CHE UN PERSONAGGIO DELL'INTRATTENIMENTO RICEVE IL RICONOSCIMENTO DAL MAGAZINE AMERICANO - L'ELOGIO DELLA RIVISTA, CHE LE HA DEDICATO ADDIRITTURA TRE COPERTINE DIVERSE: "COME POP STAR, SIEDE IN COMPAGNIA DI ELVIS PRESLEY, MICHAEL JACKSON E MADONNA; COME CANTAUTRICE, È STATA PARAGONATA A BOB DYLAN, PAUL MCCARTNEY E JONI MITCHELL" (ME COJONI!)

taylor swift persona dell anno secondo time magazine

È Taylor Swift la Persona dell'anno di Time. Lo ha annunciato il magazine americano in diretta su X e sulla Nbc. Ha battuto Putin, Xi Jinping e Barbie. "Scegliere la persona dell'anno, qualcuno che rappresenti gli otto miliardi di persone del pianeta, non è compito facile, soprattutto in questo momento. Abbiamo scelto la gioia, qualcuno che nel 2023 ha portato la luce nel mondo", ha detto il direttore di Time Sam Jacobs.

TRE COPERTINE

Time ha accompagnato la scelta della Persona dell'anno con tre copertine che ritraggono Swift - una con il gatto Benjamin Button accovacciato sulle spalle - e con un'intervista, la prima in anni della 33enne cantante finora riservatissima nei rapporti con i media.

IL MOTIVO DELLA SCELTA

"I successi di Swift come artista - dal punto di vista culturale, critico e commerciale - sono così numerosi che raccontarli sembra quasi fuori luogo", ha scritto la rivista. "Come pop star, siede in compagnia di Elvis Presley, Michael Jackson e Madonna; come cantautrice, è stata paragonata a Bob Dylan, Paul McCartney e Joni Mitchell. Come donna d'affari, ha costruito un impero del valore, secondo alcune stime, di oltre 1 miliardo di dollari. E come celebrità - che a forza di essere una donna viene esaminata attentamente per tutto, con chi esce e ciò che indossa - da tempo attira un'attenzione costante e sa come usarla. Ma quest'anno qualcosa è cambiato. Discutere dei suoi movimenti era come parlare di politica o del tempo: una lingua parlata così ampiamente da non aver bisogno di contesto. È diventata la protagonista del mondo", aggiunge. "Questo è stato l'anno in cui ha perfezionato la sua arte, non solo con la musica, ma anche nella sua posizione di maestra narratrice dell'era moderna", sottolinea la rivista.

GLI ALTRI CANDIDATI

Per la scelta del personaggio a cui, ogni anno, la prestigiosa rivista statunitense dedica la copertina, c’erano anche – oltre ai leader russo e cinese – altri personaggi della scena internazionale come re Carlo Terzo, il capo della Fed Jerome Powell, il ceo di OpenAI Sam Altman e i magistrati che stanno mettendo sotto processo l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

UNA SCELTA INSOLITA

È la prima volta nella storia della copertina che Time come persona dell'anno sceglie un personaggio dell'entertainment […]

