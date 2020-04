GIORDANO (6,8%) SUPERA FLORIS (6,6%) E BERLINGUER (5,2%) - BENE IL RITORNO DELLE ''IENE'' CON STUDIO VIRTUALE (12,4%) CHE SUPERA ''KAROL'' SU CANALE5 (9,9%) - LA REPLICA DELLA PAUSINI SU RAI1 (13,3%) - MORENO (4,3%), PALOMBA (5,8-5,4%), GRUBER (8,7%) - AMADEUS IN REPLICA (18,3%) VS 'STRISCIA' (17,7%) - NON DECOLLA IL RITORNO DI ''UOMINI & DONNE'' (13,2%) - BRU-NEO (13,1%), ''PATRIAE'' (1,9%)

Nella serata di ieri, martedì 21 aprile 2020, su Rai1 la replica di Stasera Laura – Ho Creduto in un Sogno ha conquistato 3.447.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Canale 5 Karol – Un Uomo Diventato Papa ha raccolto davanti al video 2.196.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Rai2 Earth – Un giorno straordinario ha interessato 1.162.000 spettatori pari al 4.1% di share. Su Italia 1 – dalle 21.42 all’1 – il ritorno de Le Iene Show ha intrattenuto 2.669.000 spettatori con il 12.4% (presentazione di 29 minuti: 2.366.000 – 7.7%). Su Rai3 Carta Bianca ha raccolto davanti al video 1.341.000 spettatori pari ad uno share del 5.2%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 1.513.000 spettatori con il 6.8% di share.

Su La7 DiMartedì ha registrato 1.701.000 spettatori con uno share del 6.6% (DiMartedì Più: 659.000 – 4.9%). Su Tv8 Hotel Transylvania segna 777.000 spettatori con il 2.7%. Sul Nove The Call ha raccolto 382.000 spettatori con l’1.7%. Su Rai4 Riddick segna 599.000 spettatori con il 2.1%. Su Iris Sfida Oltre il Fiume Rosso ha appassionato 622.000 spettatori e il 2.1%. Su RaiMovie Allacciate le Cinture registra 481.000 spettatori con l’1.7%. Su Sky Uno E Poi C’è Cattelan - con Dua Lipa in collegamento – ha raccolto 218.000 spettatori con lo 0.7% (281.418 il totale considerando +1 e repliche).

Ascolti TV Access Prime Time

Striscia al di sotto del 18%.

Su Rai1 la replica de Soliti Ignoti in replica ottiene 5.551.000 spettatori con il 18.3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5.354.000 spettatori con uno share del 17.7%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.295.000 spettatori con il 4.3%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.487.000 spettatori con il 5%. Su Rai3 Blob raccoglie 987.000 spettatori con il 3.4% mentre la soap in replica Un Posto al Sole ha appassionato 961.000 spettatori pari al 3.2%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.716.000 individui all’ascolto (5.8%), nella prima parte, e 1.648.000 spettatori (5.4%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.617.000 spettatori (8.7%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 769.000 spettatori con il 2.6%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 403.000 spettatori con l’1.3%.

Preserale

Sono le Venti supera l’1%.

Su Rai1 la replica de L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.317.000 spettatori (16.2%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.739.000 spettatori (19.8%). Su Canale 5 in replica Avanti il Primo ha raccolto 2.826.000 spettatori (14.3%) mentre Avanti un Altro ha interessato 4.297.000 spettatori (18.5%). Su Rai2 – dalle 17.30 alle 20 – Rai Parlamento Speciale ha raccolto 861.000 spettatori (4.3%), Lol :-) segna 574.000 spettatori (2%). Su Italia1 Ieneyeh ha ottenuto 548.000 spettatori (2.5%). CSI ha totalizzato 794.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 4.059.000 spettatori e il 16.4%. Rai Parlamento Speciale segna 1.213.000 spettatori con il 4.4%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 1.040.000 individui all’ascolto (4%). Su La7 – dalle 17.15 alle 19.52 - TGLa7 Speciale ha informato 535.000 spettatori (share del 2.8%). Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 532.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Sono le Venti ha interessato 307.000 spettatori con l’1.1%.

Daytime Mattina

La Messa oltre il 22%.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 1.408.000 telespettatori con il 17.6%. All’interno del contenitore la Santa Messa raccoglie 1.144.000 spettatori con il 22.3%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.468.000 spettatori (15.3%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.293.000 spettatori (14.6%), nella prima parte, e 1.232.000 spettatori (13.1%) nella seconda parte. Su Rai 2 TG2 Italia ha raccolto 209.000 spettatori con il 2.2%. Su Italia 1 The Flash ottiene un ascolto di 126.000 spettatori pari all’1.4% di share, nel primo episodio, e 197.000 spettatori pari all’1.9%, nel secondo episodio. Su Rai3 Agorà convince 782.000 spettatori pari al 9% di share (presentazione di 21 minuti: 683.000 – 9.4%). A seguire Mi Manda Rai3 segna 664.000 spettatori con il 7%. Su Rete 4 Carabinieri registra una media di 310.000 spettatori (3.2%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 240.000 spettatori con il 3.3%. A seguire Coffee Break ha informato 381.000 spettatori pari al 4.1%.

Daytime Mezzogiorno

La Signora in Giallo al 4.3%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.531.000 spettatori (12.8%). Il meglio di Linea Verde ha raccolto 1.966.000 spettatori con il 10.3% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.968.000 telespettatori con il 14.3%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 536.000 spettatori con il 4.8%, nella prima parte, e 1.014.000 spettatori con il 6.3% nella seconda parte. Su Italia 1 Upgrade raccoglie 286.000 spettatori con il 2.3%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.152.000 spettatori con il 5.3%. Su Rai3 Tutta Salute ha interessato 767.000 spettatori con il 7%.

Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.492.000 spettatori (10.5%). Quante Storie ha raccolto 899.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 194.000 spettatori con l’1.7%, nella prima parte, e 373.000 spettatori (2.2%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 927.000 (4.3%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 632.000 spettatori con share del 5.8% nella prima parte, 877.000 spettatori con il 5.5% nella seconda parte denominata ‘Oggi’ e 838.000 spettatori con il 4% nella terza parte ‘Ore 13′.

Daytime Pomeriggio

In 2,2 milioni per Conte in Parlamento su Rai1.

Su Rai1 Diario di Casa raccoglie 1.809.000 spettatori con l’8.4%. La Vita in Diretta ha convinto 1.639.000 spettatori pari all’8.2% della platea. Dalle 14.58 alle 17.16, Rai Parlamento Speciale ha raccolto 2.226.000 spettatori con il 13.6%. Dalle 17.27, La Vita Diretta ha raccolto 2.211.000 spettatori con il 12.8%. Su Canale5 Beautiful ha appassionato 3.701.000 spettatori con il 16.7%. Una Vita ha convinto 3.254.000 spettatori con il 16.1% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.323.000 spettatori con il 13.2% (Finale: 1.908.000 – 11.7%).

Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 2.224.000 spettatori pari al 14.2% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.316.000 spettatori (14.4%), nella prima parte, 2.465.000 spettatori (13.7%), nella seconda parte, e 2.276.000 spettatori (12%) nell’ultima parte di breve durata. Su Rai2 Il Mistero delle Lettere Perdute ha raccolto 715.000 spettatori con il 3.5%, nella prima parte, e 672.000 spettatori con il 3.7%, nella seconda parte. La Nostra Amica Robbie ottiene 628.000 spettatori con il 3.8%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 1.175.000 spettatori (5.3%), nel primo episodio, 1.402.000 spettatori (6.8%), nel secondo episodio, e 1.385.000 spettatori (7.1%), nel terzo episodio. La serie animata I Griffin ha ottenuto 980.000 spettatori con il 5.4%.

La sitcom The Big Bang Theory segna 773.000 spettatori (4.6%). Il Mistero della Pietra Magica ha appassionato 577.000 spettatori con il 3.6%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 4.297.000 spettatori con il 20.2%. Punto di Svolta ha raccolto 683.000 spettatori (4.1%). Aspettando Geo… segna 1.039.000 spettatori con il 6.6%. Geo ha registrato 1.606.000 spettatori con il 9.2%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.077.000 spettatori con il 5.5%. Su La7 Tagadà ha interessato 837.000 spettatori (share del 4.9%) mentre Tagadoc ha ottenuto 559.000 spettatori con il 3.5%. Su TV8 la nuova edizione di Vite da Copertina ha raccolto 249.000 spettatori con l’1.4%.

Seconda Serata

Il 13.1% per Porta a Porta con De Luca e Fontana.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 1.678.000 spettatori con il 13.1% di share. Su Canale 5 X Style ha totalizzato una media di 445.000 spettatori pari ad uno share del 5.5%. Su Rai2 Patriae segna 319.000 spettatori con l’1.9%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 468.000 spettatori con il 3.7%. Su Italia1 American Dad è visto da 639.000 spettatori (9.6%). Su Rete 4 il film L’Ultima Ruota del Carro è stato scelto da 338.000 spettatori con il 5.4% di share.

bianca berlinguer cartabianca

