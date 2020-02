GIULIA DE LELLIS SGOMMA VIA DA IANNONE – È GIÀ FINITA TRA L’INFLUENCER E IL MOTOCICLISTA? LUI STA VIVENDO UN PERIODO DI DIFFICOLTÀ PER LE ACCUSE DI DOPING E NON COMPARE PIÙ NELLE FOTO SU INSTAGRAM DI LEI. L’ULTIMA RISALE AL 15 GENNAIO, GIORNO DEL COMPLEANNO DELLA DE LELLIS - MA PROPRIO QUELLA SERA C’È STATO GRAN NERVOSISMO E PER POCO NON C’È SCAPPATA LA RISSA…

Da www.giuseppeporro.it

“Che cosa succede nella vita di Giulia De Lellis? Clamorose novità riguardano la bellissima influencer che, secondo le fonti di Spy, sarebbe lontanissima con il cuore da Andrea Iannone”. Così, il noto settimanale, racconta tutti i dettagli della relazione De Lellis – Iannone:

Iannone, da tempo, vive un periodo di difficoltà a causa dell’accusa relativa all’uso di sostanze dopanti. Il pilota, che durante il processo ha visto fra le prove contro di lui alcune immagini di Instagram che documentano il suo cambiamento fisico (gli viene imputato di aver assunto uno steroide caro ai culturisti), ha fatto calare il silenzio. La penultima foto di Iannone postata da Giulia risale al 1° gennaio, mentre la loro ultima uscita pubblica (con tanto di scatto pubblicato il 20 gennaio) risale allo scorso 15 gennaio, giorno del compleanno della De Lellis, quando il pilota ha organizzato una festa a sorpresa alla fidanzata. […] Anche quella sera si è respirata un’aria durissima, perché a fine serata, mentre fuori c’era il codazzo di paparazzi, Iannone non ha retto la pressione e per poco non c’è scappata la rissa. Solo i familiari di Giulia hanno trattenuto il nervosismo di Andrea, pronto a esplodere insieme con quello del padre della ragazza.

Da quel momento è calato il silenzio. Iannone, forse, sta preparando il suo futuro in caso di squalifica e ha scelto di postare foto mentre corre sui kart, oltre a ringraziare il suo team di Moto Gp, Aprilia, per il supporto. Giulia, invece, ha partecipato a una marea di sfilate durante la Fashion Week, ma senza nessun cavaliere accanto. O meglio, un cavaliere è apparso e si chiama Andrea Damante.

I due, in tinta arancione (nemmeno si fossero messi d’accoro), si sono incontrati durante una sfilata e scambiati le “solite”due parole tra ex, tra amici, tra persone che si sono amate e sono rimaste in ottimi rapporti. Eppure chi era presente durante quell’incontro parla di sguardi ancora complici tra di loro. Improvvisamente, durante quei giorni, sempre Iannone, mentre la sua fidanzata saltellava da un evento all’altro, è stato visto nel suo locale di riferimento, felice e sereno con amici e amiche, tra festeggiamenti e sorrisi elargiti ai presenti e, soprattutto, secondo le nostre testimonianze, sorrisi ben indirizzati verso una singola ragazza che non era Giulia. Questo accadeva precisamente il 22 e 23 febbraio.

Crisi? Rapporto che fra i due non è più con le farfalle che danzano nello stomaco? Dopo gli eventi mondani Giulia è tornata a casa, vicino Roma, per stare accanto alla sua famiglia. Per sua stessa ammissione, la De Lellis è ipocondriaca e non ha resistito alla pressione legata all’emergenza del Coronavirus, che ha colpito Milano. La sera di martedì 25 febbraio Giulia ha festeggiato con la sua famiglia, in casa, il Carnevale e poi, colpo di scena, il giorno seguente si è palesato nuovamente Iannone.

Il pilota lo ha fatto per ricucire? Per non gettare via una storia importate? Perché innamorato follemente di Giulia? Questo lo scopriremo con il tempo. Di certo c’è che tra i due la crisi è esplosa e ora bisogna capire se è una nuvola passeggera o se la storia stia conoscendo la parola fine.

