FLASH - ABBIAMO UNA "POSA D'URSO" MULTIUSO: VA BENE PER I FUNERALI E PER LE FESTE - LA CONDUTTRICE ERA STATA INQUADRATA CON LE MANI GIUNTE, E L'ESPRESSIONE DOLENTE, AI FUNERALI DI SILVIO BERLUSCONI (DIVENTANDO PRESTO UN MEME) - IL GESTO, SU RICHIESTA, LO HA REPLICATO AL COMPLEANNO DELLA SUA AMICA, LA GIORNALISTA ANNALIA VENEZIA...

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/flash-abbiamo-quot-posa-39-urso-quot-multiuso-va-bene-357263.htm

BARBARA D’URSO NON CONDURRÀ PIÙ ‘POMERIGGIO 5’

Comunicato stampa

tweet sui barbara durso ai funerali di silvio berlusconi 22

Canale 5 e Barbara d’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più ‘Pomeriggio 5’.

Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete.

Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara d’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali.

Cologno Monzese, 1 luglio 2023

BARBARA D'URSO - MYRTA MERLINO AL FUNERALE DI SILVIO BERLUSCONI

Da https://www.davidemaggio.it

Barbara D’urso non condurrà più Pomeriggio 5. In mattinata vi abbiamo annunciato che Mediaset avrebbe lanciato un comunicato stampa bomba per annunciare la clamorosa notizia. Ma manca un tassello importante. Chi prenderà il posto della conduttrice napoletana? Si continuerà a giocare in terra partenopea: possiamo annunciarvi in anteprima che è in dirittura d’arrivo la firma del contratto che vedrà l’arrivo di Myrta Merlino alla guida del pomeriggio di Canale 5.

Chiamatela fatalità, Myrta Merlino era proprio accanto alla D’urso nel Duomo di Milano durante la celebrazione dei funerali di Silvio Berlusconi. L’annuncio alla presentazione dei Palinsesti Mediaset 2023/2024 in programma a Cologno Monzese martedì prossimo, 4 luglio.

GIUSEPPE CANDELA SULL USCITA DI BARBARA D'URSO DA POMERIGGIO 5

BARBARA D'URSO E LA POSA DEL FUNERALE DI SILVIO BERLUSCONI A UN COMPLEANNO

MYRTA MERLINO - GAD LERNER - MARCO FERRANTE - BARBARA DURSO - FUNERALI SILVIO BERLUSCONI