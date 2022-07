GIUSEPPE CANDELA FA CHIAREZZA SUL RINNOVO DEL CONTRATTO DI BARBARA D’URSO CON MEDIASET: “ERA FUORI DAI PIANI DELL'AZIENDA. POI SI E’ SCELTA UNA SOLUZIONE TRANQUILLA, SEPPUR MOMENTANEA. "NON È IL MOMENTO DEGLI STRAPPI E DI NUOVI CASINI", LA VOCE DALL'ALTO. DAGOSPIA PUÒ ANTICIPARE CHE IL CONTRATTO DELLA D'URSO È STATO RINNOVATO SOLO PER DODICI MESI. LA SCADENZA PASSERÀ DA DICEMBRE 2022 A DICEMBRE 2023, GLI ULTIMI TRE MESI RIENTRERANNO NELLA STAGIONE SUCCESSIVA. UN CONTRATTO CHE PREVEDE LA CONDUZIONE DI POMERIGGIO 5”

Giuseppe Candela per Dagospia

“Il contratto della signora D'Urso è stato rinnovato per le prossime stagioni, rifarà Pomeriggio Cinque. Abbiamo scherzato con Pio e Amedeo, ma è una signora professionista”, queste le parole pronunciate da Pier Silvio Berlusconi il 29 giugno scorso durante la presentazione alla stampa dei Palinsesti Mediaset.

Barbara D'Urso si può finalmente godere le vacanze nella sua villa a Pescia Romana (provincia di Viterbo), a settembre tornerà alla conduzione di Pomeriggio 5.

Tutto bene quel che finisce bene? Prendete carta e penna, è il momento di fare chiarezza.

Facciamo un passo indietro. A fine aprile Dagospia aveva anticipato la volontà di Mediaset di non rinnovare il contratto di Barbara D'Urso in scadenza a dicembre 2022. Indiscrezione credibile e verificata. Notizia che confermiamo ancora una volta. Rilanciata da tutte le testate e non smentita per oltre due mesi dai vertici del Biscione. Una scelta precisa, non una casualità.

La controprova anche in un facile ragionamento. Provate a scrivere di un contratto non rinnovato di Paolo Bonolis, Gerry Scotti, Maria De Filippi, Maurizio Costanzo e Silvia Toffanin. Poi aspettate i secondi che vi separano dalla smentita diretta o fatta filtrare.

Carmelita fuori da Mediaset è una notizia televisiva non di poco conto, capace di stupire meno gli addetti ai lavori ma molto di più lo spettatore medio. D'altronde proprio questo sito aveva anticipato la chiusura di Live-Non è la D'Urso e Domenica Live, con una pioggia di smentite dalla diretta interessata. Il resto è storia.

Un ridimensionamento confermato anche da una riduzione dell'orario di Pomeriggio 5, dall'ennesimo cambio di studio con trasferimento nel cosiddetto "sgabuzzino" e per finire l'esperienza discussa con La Pupa e Il Secchione.

Giusto o sbagliato che sia. Sottolineando che Barbara D'Urso è il volto, anche in parte l'anima, dei suoi programmi. Non l'unica responsabile. Sopra di lei dirigenti di vario grado e ruolo. Ugualmente "colpevoli" della deriva delle ultime stagioni.

Cosa è successo e cosa ha fatto cambiare idea ai vertici? Cosa prevede davvero il discusso contratto?

A poche settimane dalla presentazione Barbara D'Urso non era traballante, era fuori dai piani dell'azienda. C'è chi accennava a volti di punta allertati, alla volontà di comporre il pomeriggio in maniera differente. I soliti maligni riportavano nelle ore più calde le voci sul braccio destro di Carmelita, l'autore Ivan Roncalli: "Si è proposto al Gfvip come autore, Signorini ha detto no". Voci, magari solo voci.

Da una parte le posizioni distanti tra i dirigenti che contano, dall'altra la presenza di Barbara D'Urso al matrimonio di Giorgia Venturini, cara amica di Silvio Berlusconi. "Magari voleva parlare con lui", i commenti velenosi. Come se una professionista del suo calibro necessitasse di chissà quali ganci aziendali o familiari. Berlusconi alla fine non era andato.

All'appello delle voci incontrollate mancava solo Apicella in sottofondo. I giorni di avvicinamento: Barbara dentro o fuori? Fuori tra polemiche, la notizia nei titoli, le riflessioni delle firme non televisive sulla fine dell'epoca dursiana. Nuove polemiche, nei giorni già bollenti per la famiglia con le nozze (fintamente apprezzate) di Pascale e Turci.

Notizia diffusa, guarda caso, proprio il giorno della fine dell'embargo sui Palinsesti Mediaset. Qui si torna indietro, alla necessità di una soluzione tranquilla, seppur momentanea. "Non è il momento degli strappi e di nuovi casini", la voce dall'alto. "Il Covid ha portato anche cose belle. Prima del Covid c'erano 13 programmi di Barbara D'Urso, oggi uno. Di pomeriggio, quando la gente si fa la mezzoretta, distrattamente", il commento al vetriolo di Pio e Amedeo. Pier Silvio che poco dopo annuncia lo stop a La Pupa e il Secchione Show: "Esperimento riuscito a metà".

Nei fatti annuncia però il famoso rinnovo "per le prossime stagioni". Occhio, non per "i prossimi anni". Una minuzia linguistica che nasconde altro e non una bugia del dirigente. Dagospia può anticipare che il contratto di Barbara D'Urso è stato rinnovato solo per dodici mesi. La scadenza passerà da dicembre 2022 a dicembre 2023, gli ultimi tre mesi rientreranno nella stagione successiva. Da qui "le prossime stagioni". Un contratto che prevede la conduzione di Pomeriggio 5. Una vittoria? Una sconfitta? Un colpo di scena? Fate vobis.

