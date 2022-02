4 feb 2022 16:41

GO GIANNI GO - JOVANOTTI SBARCA A SANREMO: DUETTERA’ STASERA CON GIANNI MORANDI NELLA SERATA COVER? LORENZO CHERUBINI, CHE HA FIRMATO IL BRANO DEL CANTANTE BOLOGNESE IN GARA AL FESTIVAL, E’ STATO AVVISTATO CON MASCHERINA, CAPPELLO MA LA NOTIZIA DI UNA POSSIBILE ESIBIZIONE NON HA ANCORA AVUTO CONFERME. AMADEUS IN CONFERENZA STAMPA HA FATTO SAPERE CHE NON SONO PREVISTI ULTERIORI OSPITI, MA…