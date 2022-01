7 gen 2022 16:22

GOODBYE SIDNEY POITIER, "THE FIRST NEGRO SUPERSTAR" – SE NE VA A 94 ANNI IL PRIMO ATTORE AFROAMERICANO A VINCERE L'OSCAR. E’ STATO INDIMENTICABILE PROTAGONISTA DI “INDOVINA CHI VIENE A CENA” - VINSE L'ACADEMY AWARD NEL 1964 PER L'INTERPRETAZIONE NE "I GIGLI DEL CAMPO" - LA CENSURA PER IL BACETTO A ANNE BANCROFT MENTRE LEI GLI CONSEGNAVA LA STATUETTA. UN NERO CHE BACIA UNA BIANCA ERA TROPPO PER I RAZZISTI DEL SUD E...