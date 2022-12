GRANDE BORDELLO! DOPO AVER FATTO INCAZZARE LA SUA PROMESSA SPOSA MIMMUZZA, ATTILIO ROMITA HA DETTO CHE SARAH ALTOBELLO NON POTREBBE MAI ESSERE LA SUA DONNA - ANNA PETTINELLI LO ASFALTA: “MA CHE SCHIFO! UN UOMO CHE SI STRUSCIA PER GIORNI E POI SI VERGOGNA DI LEI. SPERIAMO LO LASCINO ENTRAMBE NELLA MERDA DOVE SI TROVA” - LUCA VISMARA, EX COMPAGNO DI AVVENTURA ALL’ISOLA DEI FAMOSI 2019, COMMENTA COSÌ L’INGRESSO DI FOGLI NELLA CASA DEL "GFVIP": “TESTA DI CAZZO, VISCIDO, BUGIARDO, INFAME” – LA "FALSITA’" DI ORIANA MARZOLI E GIAELE DI DONÁ, LA GELOSIA DI ANTONELLA FIORDELISI E…

Ivan Rota per Dagospia

attilio romita sarah altobello 2

Al GF Vip, Attilio Romita sempre sempre di piú al comico del Bagaglino Martufello. Dopo aver fatto incazzare la sua promessa sposa Mimmuzza per l’avvicinamento a Sarah Altobello, ieri sera, forse per difendersi, ha detto che Sarah non potrebbe mai essere la donna che porta in giro con gli amici perchè troppo frou frou e senza background. In pratica le ha dato della scema e ha scatenato l’ira di tutti. É finito di nuovo al televoto con la sua Sarah, Daniele Dal Moro e Edoardo Donnamaria,

Anche Anna Pettinelli contro Attilio Romita: “Ma che schifo! Attilio! Un uomo che si struscia per giorni e poi si vergogna di lei. Fuori subito dal Grande Fratello Vip. Che figura. Attilio in oltre 20 anni di Grande Fratello è il peggior concorrente. Speriamo lo lascino entrambe nella merda dove si trova”.

sarah altobello

Ecco che Francesca Cipriani ( reduce dall’incidente a Verissimo dove si é visto il suo delta di Venere) ieri sera è entrata al GF Vip con il marito Alessandro Rosso . I due hanno pronunciato le promesse e poi l’Ave Maria cantata da Katia Ricciarelli che non era andata al matrimonio. Solo che ha stonato tanto che se ne sono accorti persino Edoardo Tavassi e Luca Salatino. A Alfonso Signorini, grande melomane, si saranno rizzati i capelli che non ha,

Il Grande Fratello Vip é diventato una succursale del mitico Bagaglino: prima Pamela Prati, l’unica vera diva nata su quel palcoscenico. Ieri sera é entrata nella casa Milena Miconi che debuttò proprio in quel teatro con Pierfrancesco Pingitore. Ora ci aspettiamo Angela Melillo…

I concorrenti hanno avuto la sorpresa di Riccardo Fogli in concerto non sapendo che sarebbe poi entrato nella casa come concorrente. Surreale la sua entrata: doveva suonare la chitarra, ma si era bagnata e quindi il cantante é passato in mezzo si concorrenti freezzati. Un poco horror.

VISMARA FOGLI

Charlie Gnocchi eliminato arriva in studio con il bussolotto che potrebbe contenere il biglietto di ritorno e lui c’è l’ha. Rientra quindi nella casa per la “gioia” degli altri concorrenti. Quindi inizia a sproloquiare con una supponenza incredibile. Se qualcuno gli ha scritto i testi é da arrestare. Se era farina del suo sacco ancora peggio. Il suo rientro ha scatenato gli internauti che lo odiano.

É rientrata Ginevra Lamborghini per alcuni giorni per la gioia di Antonino Spinalbese. Lui però, durante uno scherzo, non ha accettato di uscire dalla casa per lei come aveva promesso. Non sapeva ancora che lei sarebbe rientrata. Poi Ginevra ha incontrato le sue rivali in amore Oriana Marzoli e Giaele Di Doná che l’hanno festeggiata come fosse la loro migliore amica tanto da far esclamare a Alfonso Signorini:” Siete di una falsità che si taglia con il coltello”.

attilio romita e la moglie

Antonella Fiordelisi è riuscita a far sbottare il fidanzato cagnolino Edoardo Donnamaria dopo aver detto che lui la limita e dopo aver detto di essere gelosa di Oriana Marzoli:”Quindi tu sei questa? Sei una che rosica perché dò un’abbraccio a una persona che mi sta simpatica e mi dice ‘reagisco con le strategie’, sei questa? Se tu sei questa a me questa non piace” – e ancora – “Ti ho mai detto qualcosa che hai abbracciato Onestini? A me non me ne frega nulla! Ma se tu sei quella che appena vede qualcosa che non ti piace mi risponde ‘io allora vado a fare la scema con Antonino‘ a me non piace. Questa è una mancanza di rispetto.”

Luca Onestini proprio non ne vuol sapere di Nikita Pelizon: dice che deve aspettare, Daniele Del Moro gli dice che dopo un mese la scintilla dovrebbe già essere scattata facendolo arrabbiare. Viene poi mostrato un video in cui Onestini gratta il sedere con la spazzola di Nikita. La povera triestina ci rimane malissimo e non vuole commentare. Ma che si allontani da questo Kocis della Magliana…

sarah altobello copia

E poteva mancare il momento “dramma”? Ecco che Daniele Del Moro incontra la sorella Michela che per lui è tutto. Il momento “spetteguless”: Patrizia Rossetti avrebbe avuto un flirt con Danny Quinn e Micol Incorvaia sarebbe cotta di Edoardo Tavassi contrariamente a quanto afferma Antonella Fiordelesi.

E per ultimo al povero Romita/Martufello é arrivata nella casa del Grande Fratello Vip una lettera proprio della sua compagna Mimma Fusco: “Ciao Attilio, mai avrei mai immaginato di doverti scrivere una nuova lettera a cosi poca distanza dalla precedente con tutto un altro tenore. Sono delusa e rammaricata dalle tue parole e dai tuoi gesti… Sono bastate due moine per farti capitolare e lasciarti prendere. Un uomo celebre per la sua sartoriale eleganza ridicolizzato dai suoi abiti … Sei letteralmente irriconoscibile. Quando tornerai a casa cosa mi dovrò sentire dire che la faccenda è risolta? Adesso quello che mi preoccupa veramente è il dopo. Un uomo innamorato non avrebbe mai permesso tutto questo. Un saluto Mimma”.

