GRANDE FRATELLO, GRANDE BORDELLO! SHAILA GATTA GRAFFIA HELENA PRESTES: “MI HA DETTO CHE SONO CAFONA, CHE MI GRATTO IN DIRETTA: SI SONO CAFONA, MI GRATTO! SE VUOI LA GRATTO PURE A TE SE TI PRUDE” – LA NOTTE BOLLENTE DI HELENA PRESTES E JAVIER MARTINEZ TRA BACI E GRATTINI - SIMONA TAGLI ATTACCA BEATRICE LUZZI: “E’ RIMASTA FERMA A 20 ANNI FA, MANCA DI UMILTA’” - IL BACIO TRA FEDERICA PETAGNA E ALFONSO D’APICE: VIDEO

https://www.grandefratello.mediaset.it/video/l-atteso-bacio-tra-federica-petagna-e-alfonso-d-apice_F313495501068C01.shtml

https://www.comingsoon.it/tv/grande-fratello/2/video/?vid=45827

Ivan Rota per Dagospia

shaila gatta 34

Ma che “carini” (sull’ orlo della fiction) Alfonso e Federica: si sono ritrovati perché alla fine si torna sempre dove si è stati bene, adesso prendetevi per la mano e uscite fuori dalla porta rosa per sempre

Shaila: "Helena mi ha detto che sono cafona, che mi gratto in diretta: si sono cafona, mi gratto! se vuoi te la gratto pure a te se ti prude!"

My beautiful laundrette. Avevamo dubbi? In confessionale hanno avvisato Lorenzo Spolverato dei social che lo vogliono fuori dalla casa e gli dicono come comportarsi. È iniziata l'operazione ripulitura di “psyco”. Esattamente come con Massimiliano Varrese.

Infatti, appena dopo il “lavaggio” operato dagli autori, Spolverato dice: “Ora come sono? In una situazione di riflessione, accettazione e non attacco”. Vabbé…

helena prestes shaila gatta

Narcisismo totale. Maria Vittoria: "stai guardando se ci sono le telecamere". Lorenzo Spolverato: " no sposto il puff, le telecamere già ci sono, quando sei con me ci sono sempre". Ma che dire di lei che fa comunella con Lorenzo e Shaila riportando le conversazioni avute con Helena? Folle banderuola.

helena prestes javier martinez

Helena Prestes e Javier Martinez, scaricati da Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, fanno diventare “bollente” la casa del Grande Fratello. Tra i due scattano baci, abbracci, sospiri e grattini nella notte. La modella brasiliana e il pallavolista argentino trascorrono diverso tempo distesi l’una accanto all’altro: “Sento i tuoi sospiri… Ma stai facendo il tentatore con me? Cosa fai? Sei pazzo? Guarda dove siamo. Mi guardi… Fa un caldo pazzesco. Mi piace che mi abbracci così”

helena prestes 3

Un bel tacer non fu mai scritto. Simona Tagli rosica di brutto: “Volevo essere io opinionista? Non la invidio, giusto sia Beatrice Luzzi perché protagonista della scorsa edizione. Ma non se la gioca bene. Dovrebbe indossare tailleur (???). Poi, troppo permalosa: ha tirato su caso di stato per quel ‘regina dei piumoni’ da Signorini. Sarebbe bastato riderci su”.

simona tagli shaila gatta 2 helena prestes 1 federica petagna alfonso d apice shaila gatta 1 beatrice luzzi e il saluto all ex suocera al grande fratello 4 beatrice luzzi e il saluto all ex suocera al grande fratello 1 simona tagli 1