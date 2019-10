LA BIONDA SHOWGIRL UFFICIALMENTE FIDANZATA È STATA AVVISTATA IN HOTEL DI MILANO IN COMPAGNIA DI UN AITANTE STALLONE. CHI È?- FOTO!

Alberto Dandolo per Oggi

ADRIANA VOLPE AL GRANDE FRATELLO VIP. E C'E' CHI SOGNA MAGALLI...

madalina ghenea-753825

Adriana Volpe, come anticipato da Oggi, sarà tra i concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip in onda a inzio 2020 su Canale 5. A Cologno Monzese gira voce che il gruppo autorale sognerebbe un coinvolgimento di Giancarlo Magalli, anche solo una sera. Il rapporto tra i due ex colleghi è finito davanti ai giudici, l'ipotesi dunque sembrerebbe di difficile realizzazione. Cosa accadrà? Ah saperlo.

ADRIANA VOLPE E GIANCARLO MAGALLI

NANCY BRILLI E PUPI D'ANGIERI SOLO AMICI

Da qualche tempo circolano voci su una presunta relazione tra Nancy Brilli e Pupi D'Angieri. L'attrice e l'ambasciatore in realtà sarebbero solo buoni amici. La Brilli, dopo la fine dell'amore con Roy De Vita, si concentra solo sul lavoro e si prepara per un nuovo progetto teatrale.

NUOVI PROGETTI PER FRANCESCA MANZINI

madalina ghenea

L'imitatrice e attrice romana Francesca Manzini sta conquistando il pubblico di Canale 5 grazie alla sua partecipazione ad Amici Celebreties. Gira voce che dopo la trasmissione condotta da Maria De Filippi e Michelle Hunziker potrebbero arrivare per lei nuovi progetti cinematografici e televisivi. In pochi conoscono i dettagli delle offerte e pochi sanno che tra i suoi scopritori delle origini figura anche Selvaggia Lucarelli.

LA MARCUZZI GONGOLA PER TEMPTATION ISLAND VIP E SI PREPARA PER L'ISOLA DEI FAMOSI

Momento d'oro per Alessia Marcuzzi alle prese con il doppio impegno: il lunedì sera alla guida di Temptation Island Vip e il martedì alla conduzione de Le Iene. Due titoli di successo a cui in primavera si aggiungerà una nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Il reality, dopo una annata difficile, tornerà con molte novità nel meccanismo di gioco e con un cast di peso. Chi naufragherà in Honduras e quali soprese arriveranno? Ah saperlo.

madalina ghenea

INDOVINELLI

Lei è una nota opinionista con la passione per il calcio. I suoi collaboratori devono però fare i conti con qualche problema di memoria, per la bella signora non basterebbe il "gobbo" e avrebbero trovato una nuova soluzione. Chi è?

La bionda showgirl ufficialmente fidanzata qualche giorno è stata avvistata in noto hotel di Milano in compagnia di un prestante collaboratore di una nota agenzia. I due avrebbero trascorso la notte insieme. Chi è?

madalina diana ghenea (7)

L'influencer in tv racconta una storia "particolare" ma in realtà nella vita privata continua a corteggiare un suo ex fidanzato. Chi è?

SCOPPIA L'AMORE TRA MADALINA GHENEA E LEONARDO DEL VECCHIO JUNIOR

A Milano non si parla d'altro! I salotti buoni della città sono infatti in queste ore concentrati su un'unica notizia: la nuova storia d'amore tra Madalina Ghenea e Il figlio dell'imprenditore Leonardo Del Vecchio. La modella romena e il figlio del fondatore di Luxottica sono usciti allo scoperto qualche sera fa nella sala riservata dell' Armani Prive', esclusivo ristorante milanese, dove non sono riusciti a contenere la loro passione. E' amore vero o solo un fuoco di paglia? Ah, saperlo...

PUPI D'ANGIERI FA IL PROVINO PER IL GF VIP

Pupi D'Angieri, Ambasciatore per gli affari europei del Belize e tra gli uomini più ricchi del Pianeta, potrebbe ben presto diventare una star del piccolo schermo. A Cologno Monzese gira infatti voce che abbia sostenuto nei giorni scorsi il provino per partecipare in qualità di concorrente alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Ci riuscirà?

ELEONORA GIORGI SOGNA L'ISOLA DEI FAMOSI

adriana volpe

Eleonora Giorgi negli ultimi anni sta imperversando in tv in qualità di opinionista e concorrente di reality. La simpatica e talentuosa attrice sembra infatti aver ritrovato una seconda giovinezza professionale proprio nel piccolo schermo. Si sussurra che sogni di prendere parte alla prossima edizione de L' isola dei famosi. Ce la farà a diventare una nuova naufraga del reality condotto da Alessia Marcuzzi? Ah, saperlo...

MARA VENIER BLOCCA IL TRAFFICO DI NAPOLI

Come anticipato da Oggi, Mara Venier ha ricevuto quest'anno dal sindaco di Napoli Luigi De Magistris il prestigioso premio "San Gennaro" per l'amore che da sempre pubblicamente dimostra per la città di Partenope. Durante la serata di premiazione la regina della domenica italiana ha letteralmente bloccato il traffico napoletano ed è stata inondata dall'affetto di migliaia di fan adoranti. Tra i premiati all'evento condotto da Gianni Simioli anche il regista Saverio Costanzo, figlio di Maurizio.

MARCO CARTA SI AFFIDA A LELE MORA

monica setta adriana volpe

Il rilancio artistico di Marco Carta, in questi giorni nell'occhio del ciclone per la nota vicenda giudiziaria relativa ad un suo presunto furto, pare sia nelle mani di Lele Mora. Si sussurra infatti che il famoso agente televisivo abbia tra i suoi nuovi assistiti di punta proprio il cantante sardo. Cosa bolle in pentola? Ah, saperlo...

INDOVINELLI

E' un giovane attore amatissimo dalle donne e fino a poco tempo fa fidanzato con una nota professionista. Si mormora che abbia una amicizia speciale con un un uomo della moda. Chi è?

beppe convertini adriana volpe

INDOVINELLI

La nota conduttrice tv si è seccamente rifiutata di intervenire telefonicamente in un noto programma di punta della rete concorrente. Perché? Ah, saperlo...

Lui è un noto e irriverente conduttore televisivo e lei una sua famosa collega. I due, un tempo amici, erano ospiti allo stesso evento ma non si sono rivolti la parola. Chi sono?

