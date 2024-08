GRANDI QUESITI DELL'ESTATE: VI RICORDATE DI VALERIA ROSSI, CHE NEL 2001 CI PERFORÒ I TIMPANI CON IL TORMENTONE “SOLE CUORE AMORE”? LA CANTANTE, OGGI 55ENNE, RACCONTA LUCI E OMBRE DI QUEL SUCCESSO: "ARRICCHITA È UNA PAROLA GROSSA. CERTO, CI FU UN BEL RITORNO, TANTO CHE HO COMPRATO UNA CASA AI MIEI GENITORI E OGGI ENTRA ANCORA QUALCOSA PER I DIRITTI" - GLI ANNI COME IMPIEGATA ALL'ANAGRAFE E IL DRAMMA DEGLI ABUSI: "AVEVO APPENA 10 ANNI E..." - VIDEO

Era il 2001 quando Tre parole divenne un autentico tormentone, lanciato nel panorama musicale e rimasto nella storia della musica italiana con "sole cuore amore" come memorabile ritornello. A cantarlo era Valeria Rossi […] oggi intervistata da Repubblica, […]

"Da ragazzina, avevo appena 10 anni, sono stata abusata. Si tratta di una storia molto accidentata e dolorosa nella mia crescita", ha ammesso la cantante, oggi 55enne. […] La scelta di raccontare quanto accaduto nasce da un bisogno preciso: "Ho deciso di parlarne per la prima volta in questo libro, Come un cane bianco, proprio perché avevo bisogno di mettere questa vicenda in un contenitore e non parlarne così a secco." […]

Valeria Rossi ha approfondito il racconto della dolorosa vicenda e le sue ripercussioni, dovute al fatto di aver mantenuto per anni questo segreto anche con la sua famiglia: "Ma oltre all'abuso in sé, un altro dramma per me è stato non avere sponde. Perché adesso ne stiamo parlando ed è importante farlo. Ma prima non bisognava parlarne, nemmeno in famiglia", ha aggiunto, "E in una situazione in cui non capisci bene cosa sta succedendo e senti che c'è qualcosa che non va, ecco, ti senti abbandonata. Anche perché è successo in un ambiente che in teoria doveva essermi vicino, che doveva proteggermi. Per questo oggi tra i miei impegni c'è quello di aiutare e stare vicina a giovani donne vittime di abusi e maltrattamenti".

I GUADAGNI DI "TRE PAROLE"

Valeria Rossi è tornata sul successo di Tre parole anche dal punto di vista economico. "Arricchita è una parola grossa" ha spiegato riguardo al boom commerciale di quel singolo: "Allora c'è stato un bel ritorno tanto che ho comprato una casa ai miei genitori che non avevano nulla ed erano sempre stati in affitto. Oggi entra ancora qualcosa per i diritti". Rossi ha lasciato il mondo della musica e per due anni ha lavorato nell'ufficio dell'anagrafe. […]

