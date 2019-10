GRASSO BOLLENTE: "PERCHÉ MEDIASET CONTINUA A INVITARE ADRIANO PANZIRONI? NEL CARAVANSERRAGLIO DI BARBARA D'URSO C'È POSTO ANCHE PER L'IMPRENDITORE CHE PROMETTE ANNI DI VITA A QUANTI SI AFFIDANO AI SUOI PRODOTTI PER DIMAGRIRE: ALLA D’URSO LA CAGNARA FARÀ GIOCO, MA QUANDO C’È DI MEZZO LA SALUTE DELLE PERSONE FORSE UN MAGGIOR CONTROLLO ANDREBBE ESERCITATO" – VIDEO

Aldo Grasso per il “Corriere della sera”

Nel caravanserraglio di Barbara D' Urso c' è posto anche per Adriano Panzironi, l' imprenditore che promette anni di vita a quanti si affidano ai suoi prodotti per dimagrire: «Live-Non è la D' Urso» (Canale 5, domenica, ore 21.30).

Per difendersi dalle molte accuse che sono piovute addosso ai suoi show televisivi (Panzironi è già stato sanzionato dall' Antitrust e dall' Agcom e, secondo notizie apparse sui giornali, dovrà ora presentarsi in un' aula di Tribunale: non avrebbe titoli per suggerire e dispensare diete), il guru della nuova dieta No Carb ha due strategie.

La prima è continuare a ripetere che lui suggerisce uno stile di vita e non fornisce prescrizioni mediche (tuttavia, a un' analisi attenta degli show, si osserva come questo confine sia molto labile, tenendo conto della «fragilità» della platea). La seconda è non lasciare mai parlare l' interlocutore, anche minacciando querele. E qui Barbara D' Urso ha molte colpe: a lei la cagnara farà gioco, ma quando c' è di mezzo la salute delle persone forse un maggior controllo andrebbe esercitato.

Non certo con Eleonora Giorgi. Ma la domanda vera è: perché Mediaset continua a invitare Panzironi? Mi rivolgo a Piersilvio Berlusconi, a Fedele Confalonieri, a Gina Nieri, a Mauro Crippa e chiedo loro: ma avete mai visto «Il cerca salute»?

Al di là di ogni giudizio personale, il ministero ha imposto questa sovrimpressione nel corso di tutta la trasmissione: «Avviso del ministero della Salute: il Sig. Adriano Panzironi non possiede alcun titolo abilitante alla prescrizione o elaborazione di diete, il ministro della Salute invita a consultare sempre il proprio medico curante. Attenzione: secondo il parere del Consiglio superiore della sanità, emesso nella seduta del 9 ottobre 2018, il metodo "Life 120" si basa su argomentazioni non supportate da evidenze scientifiche e incorre in imprecisioni ed errori gravi».

Non basta questo per starne alla larga?

