GLI AUGURI DI NATALE 2022 DEGLI SVIPPATI BY DANDOLO

Alberto Dandolo per Dagospia

video auguri di natale di roby facchinetti

E grazie a Dio anche ‘sto Natale ce lo siamo tolti dalle palle. Solo un altro piccolo sforzo: una volta deragliati i trenini di fine anno sarà tutto davvero finito. Intanto i soliti morti di fama durante questi santi giorni non hanno perso occasione per celebrare quel che resta di sé

Ecco una carrellata di video ultracafonal e delle istantanee più iconiche di questo trucidissimo Natale.

monica setta golden christmas

Epico il video-messaggio postato dalla mitologica Ornella Vanoni e dalla sua barboncina birichina Ondina. La sua improvvisata canzoncina natalizia e le candele che faticavano a spegnersi per assenza di fiato hanno infiammato la rete. Poi c'è il gruppo delle regine del giornalismo.

Dalla effervescente Vittoriana Abate che nei giorni pre festivi ha postato una foto in cui mirava le stelle del cielo di Roma con una naturalezza da far impallidire persino le protesi delle tette della neo sposa Francescona Cipriani, a una Myrta Merlino fresca di comunicato stampa sindacale che in un video casalingo si è mostrata in tutta la sua docile semplicità a piedi nudi nel tinello del suo attico romano.

ornella vanoni natalizia

Ma la più gettonata è stata la conturbante Monica Setta. Lei è apparsa sulla sua pagina per-vestita da un tubino dorato assai succinto scatenando l'ammirazione delle mejo drag queen milanesi. Alcune di loro, una tra tutte la famosa La Vanda Gastrica, è già all'opera per ricreare un abito identico a quello della giornalista per la sua performance di Capodanno. Monicona ha anche eccitato la rete con una sua performance ballerina in tv assieme a Carmen Russo. Milly Carlucci è avvisata!

Memorabile il video postato dalla ex senatrice Pezzopane e dal suo aitante fidanzato Simone. Augurano buon Natale dalle trincee della "Casa del soldato" (che vor di'?). Loredana Lecciso discetta a mo' di tutorial sulle ricette per essere felici nella vita.

Mauro Coruzzi e il suo amico del cuore conquistano invece il titolo di MIGLIOR VIDEO STRA CUL. Indimenticabili mentre travestiti da Babbo Natali si mettono a pecorina sul pavimento canticchiando hit festive. E poi quelli freschi di mummificazione: Donatella Versace, Rosanna Lambertucci e Roby Facchinetti.

myrta merlino natalizia

Ma il numero uno è sempre lui: il Banana. La sua foto di auguri con la moglie per mancanza di matrimonio Marta Fascina e quel che resta del barboncino Dudu' resterà nei libri di storia.

monica setta carmen russo vittoriana abate natale marta fascina silvio berlusconi natale loredana lecciso auguri di natale gli auguri di natale di scialpi valeria marini e le sue palle di natale alessandra canale video di natale donatella versace natale monica setta carmen russo stefania pezzopane con il compagno auguri di natale rosanna lambertucci natalizia