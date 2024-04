Maria Elena Barnabi per Gente - Estratti

ilary iovino totti

Dopo aver passato la Pasqua con la famiglia allargata, Francesco si prepara ad affrontare una primavera molto bollente: come Gente è riuscito a sapere, nel giro di qualche giorno, esattamente il 19 aprile, ci sarà l’udienza per il cosiddetto processo dei Rolex. Mentre il 31 maggio Totti, assistito dall’avvocato Antonio Conte, si troverà di fronte al giudice con l’ex moglie Ilary Blasi (con i suoi legali Alessandro Simeone e Pompilia Rossi) per il processo del divorzio vero e proprio, quello in cui i due ex coniugi cercheranno di dimostrare che la fine del matrimonio è avvenuta per colpa dell’altro.

Si tratta di due filoni diversi, con udienze diverse, ma che entrambi raccontano di quanto sia difficoltoso questo divorzio. Anche perché il circo mediatico che lo avvolge negli ultimi mesi è cresciuto a dismisura: nel giro di poche settimane Ilary ha pubblicato sia un documentario (Unica su Netflix) sia un’autobiografia (Che stupida) in cui racconta la sua versione, fa capire di essere stata tradita da Totti per mesi e nega di aver avuto un amante, anche se poi è stata smentita dal diretto interessato Cristiano Iovino.

ilary e totti

Curiosamente, sia nel libro che nel film, Ilary non menziona mai il suo attuale compagno Bastian Muller. «La mia ex moglie faccia e dica quello che vuole», ha detto l’ex calciatore del docufilm. Amici a lui vicini ci hanno rivelato che Totti sarebbe molto infastidito da tutto questo can can e che si sarebbe ripromesso di non dire più mezza parola se non davanti al giudice. Attualmente l’ex calciatore sarebbe pronto ad affrontare le udienze con tranquillità: in tribunale ci arriverà preparato. Come? Gente è in grado di rivelarlo in esclusiva.

GENTE TOTTI NOEMI ILARY

IL PROCESSO DEI ROLEX...

Cominciamo dalla prima udienza, quella del 19 aprile prossimo. Francesco e Ilary sono stati richiamati di fronte al giudice Francesco Frettoni del Tribunale civile di Roma che dovrà stabilire di chi è la proprietà dei famosi Rolex che Ilary Blasi nel giugno 2022 (qualche settimana prima dei due comunicati che annunciavano la fine del matrimonio) aveva prelevato dalla cassetta di sicurezza cointestata e aveva depositato in un luogo accessibile solo a lei.

Totti aveva trascinato la moglie in tribunale dicendo che lei gli aveva sottratto gli orologi (lui è un famoso collezionista), Blasi sosteneva invece che erano regali ricevuti dall’ex marito e ha fatto ricorso. Il giudice aveva poi stabilito che gli orologi dovevano tornare in possesso di entrambi, cioè in una cassetta cointestata ed è lì che tuttora giacciono, in una banca del centro di Roma.

Sulla natura e sul valore di questi orologi molto è stato scritto, ma Gente è in grado di dirvi i dati veri: si tratta di quattro orologi, il cui valore oscilla tra i 400 mila e gli 800 mila euro. Come può essere così fluttuante la cifra? Molto semplice: uno dei quattro esemplari è un Rolex Daytona Rainbow, un modello esclusivo che viene venduto soltanto a personaggi celebri dello sport o dello spettacolo (ce l’hanno i calciatori David Beckham, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo e l’attore Mark Wahlberg), il cui valore varia molto nel tempo anche in base al proprietario.

unica documentario su ilary blasi 8

L’udienza del 19 aprile servirà a stabilire di chi è la proprietà di questi orologi e pare che Totti sia sicuro di vincere: ha conservato scontrini, ricevute di bonifici e assegni che attestano che i pagamenti relativi a questi quattro orologi li ha fatti lui. Pare anche che alcuni esemplari siano stati “intestati” proprio a lui dal venditore e che non ci siano dubbi sul proprietario.

Pare anche, ma questo sarà più difficile da dimostrare, che originariamente nella collezione prelevata da Blasi ci fossero altri orologi, per un totale di otto o nove esemplari: si tratterebbe di cronografi più vecchi e meno preziosi di cui però l’ex calciatore non avrebbe conservato nessuno scontrino o attestazione. Come si comporterà Blasi in tribunale? È probabile che continuerà a dichiarare che si tratta di regali che l’ex marito le avrebbe fatto, anche se Totti, di fronte al giudice avrebbe già dichiarato: «Se fossero stati regali te li avrei lasciati come ti ho lasciato le altre cose che ti ho regalato».

francesco totti ilary blasi

...E QUELLO PER IL DIVORZIO

L’altra data clou di questa primavera in tribunale per la coppia Blasi-Totti è il 31 maggio, giorno in cui i due ex coniugi compariranno di fronte al giudice Simona Rossi del Tribunale di Roma che si occupa del loro divorzio. Probabilmente il giudice li vorrà sentire entrambi, visto che l’ultima udienza risale a quasi un anno e mezzo fa.

Quello che è certo, almeno da quanto abbiamo appreso, è che entrambe le parti depositeranno l’elenco dei testimoni da sentire per far luce sulla causa della fine del matrimonio. Si tratta di una questione fondamentale: chi si “becca” l’addebito, cioè la colpa della fine del matrimonio potrebbe essere costretto a dare un risarcimento in denaro all’altro, oppure potrebbe perdere l’assegno di mantenimento. Una volta depositato l’elenco dei testimoni, il giudice farà un calendario delle udienze tra giugno e luglio e l’inverno della prossima stagione.

francesco totti e ilary balsi - la guerra dei rolex e lo spot esselunga - vignetta by osho

Chi saranno le persone chiamate da Totti? Come già sappiamo, Cristiano Iovino, il personal trainer che con il quotidiano Il Messaggero ha ammesso di aver avuto una relazione extraconiugale con Ilary Blasi a partire dal 2020, sarà il primo testimone citato dall’ex calciatore. Secondo Francesco, fu l’aver scoperto questa relazione nel 2021 a causare la fine del suo legame con Ilary. Lo aveva rivelato Totti stesso nel settembre 2022 nella famosa intervista concessa ad Aldo Cazzullo del Corriere della Sera:

«Non ho tradito io per primo. Ho trovato i messaggi sul suo telefono, è stato uno choc», disse lui senza rivelare il nome del personal trainer che, però, già serpeggiava tra i pettegoli di Milano e Roma. La relazione con Noemi Bocchi, una storia stabile, d’amore, tanto che i due convivono ormai da tempo, sarebbe iniziata successivamente a questa scoperta, ha sempre sostenuto l’ex calciatore, e non può così essere considerata come la causa scatenante della crisi coniugale.

totti e ilary

Sempre nella stessa intervista, Totti diceva che gli erano giunte voci che la moglie aveva più di un amante: «Guarda che Ilary ha un altro. Anzi, più di uno», raccontò lui a Cazzullo. E pare proprio che questa sarà la linea difensiva che terrà anche in tribunale: persone vicine all’ex calciatore ci hanno confermato che Totti ritiene di avere qualche prova che possa dimostrare almeno un’altra relazione extraconiugale precedente. Chi è questo altro presunto amante di Ilary? Quando sarebbe nata questa storia con l’uomo del mistero? E quanto sarebbe durata? Lo sapremo il 31 maggio

LA VERSIONE DI ILARY

cristiano iovino

In tutto questo Ilary Blasi come si sta comportando? Dalla pubblicazione della sua autobiografia Che Stupida lo scorso gennaio, preceduta delle dichiarazioni bomba del suo presunto amante Cristiano Iovino, Ilary si è chiusa nel silenzio. La sua versione ufficiale è che il matrimonio tra lei e Francesco è finito per via della relazione con Noemi Bocchi, e che lui le ha mentito a lungo.

C’è stata inoltre una misteriosa “fuga di notizie” abbastanza importante: il quotidiano La Verità a febbraio ha pubblicato una memoria depositata presso il Tribunale civile di Roma degli avvocati di lei (che hanno prontamente smentito di essere la fonte del “leak”). E così abbiamo saputo che, secondo Ilary, Totti avrebbe diversi conti all’estero e che avrebbe speso forti somme al gioco. Si sussurra anche di una lista di presunte amanti che verranno citate come testimoni il 31 maggio. Dopo una primavera bollente, ci sarà un’estate rovente.

totti e noemi alle maldive Francesco Totti Ilary Blasi duellanti by Macondo NOEMI BOCCHI FRANCESCO TOTTI ilary e cristiano iovino Francesco Totti Ilary Blasi divorzio alla romana by Macondo ilary blasi 1 ilary blasi chanel totti cristian babalus bastian muller foto di chi totti ilary blasi francesco totti e ilary blasi vignetta by macondo ilary totti ilary blasi chanel totti bastian muller cristian babalus foto di chi