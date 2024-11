LA GUERRA DELLE CORNA – "OGGI": “AL MOMENTO NON C’È ALCUN ACCORDO TRA TOTTI E ILARY: L’ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE PER INFEDELTÀ È UNA PARTITA TUTTA DA GIOCARE - PER ARRIVARE ALLA SENTENZA BISOGNERÀ ASPETTARE ALMENO SINO ALL’AUTUNNO 2025, SEMPRE CHE TUTTO FILI LASCIO. A GENNAIO ENTRAMBI POTREBBERO POI DEPOSITARE LA RICHIESTA DI DIVORZIO. E SE CI FOSSE UN PATTO CHE CHIUDE LA SEPARAZIONE, TUTTI E DUE POTREBBERO ESSERE LIBERI NEL GIRO DI...

Al momento non c’è alcun accordo per rinunciare alla causa voluta sia da Ilary Blasi sia da Francesco Totti per dimostrare davanti a un giudice che la responsabilità della fine del matrimonio è dell’altro.

Lo scrive il settimanale OGGI, in edicola da domani, secondo il quale l’addebito della separazione per infedeltà è una partita ancora tutta da giocare e vedrà nelle prossime udienze sfilare vari testimoni, due particolarmente importanti, chiamati da Totti: Cristiano Iovino, il personal trainer che, secondo il calciatore, avrebbe avuto un flirt con sua moglie nel 2021, e Alessia Solidani, l’amica del cuore di Ilary, nonché sua hair stylist, accusata dall’ex capitano di aver fatto da tramite per organizzare quegli incontri clandestini.

L’accordo tra le parti non sarebbe nell’aria, ma è vero che i legali in passato ci avevano lavorato parecchio e non hanno mai interrotto i rapporti.

Chiudendo un accordo, Totti potrebbe arrivare a una cifra di mantenimento per i figli inferiore a quello che Ilary sta chiedendo e cioè 18-20mila euro, motivati con le spese di gestione della mega villa e, forse, una contrazione delle sue entrate da quando ha rinunciato a condurre l’Isola dei famosi e La Talpa. I legali del campione controbattono che lei con la trasmissione Battiti e il docufilm Unica ha guadagnato più di 700 mila euro (sta già lavorando a un altro docufilm, non il seguito di Unica), quanto basta per un assegno inferiore almeno di 5 mila euro al mese rispetto a quanto chiede, soprattutto dal momento che il primogenito Cristian ormai è indipendente economicamente, visto che gioca nell’Olbia Calcio e vive in Sardegna.

Per arrivare alla sentenza, in ogni caso, bisognerà aspettare almeno sino all’autunno 2025, sempre che tutto fili lascio. A gennaio entrambi potrebbero poi depositare la richiesta di divorzio. E se ci fosse un patto che chiude la separazione, tutti e due potrebbero essere liberi nel giro di sei mesi.

