GURU O PARA-GURU? – SU SOCIAL APPARE LA PUBBLICITA’ DI UN’AGENZIA DI COMUNICAZIONE, “DIGITALIA 21”, CHE MILLANTA DI ESSERE IN GRADO DI RIUSCIRE A MANOVRARE I PIÙ IMPORTANTI MEDIA PER DARE RISALTO AI PROPRI CLIENTI. L'AD GIO' TALENTE PROMETTE: "SEI ESPERTO, MA LO SANNO IN POCHI? FATTI INTERVISTARE DAI MEDIA PIÙ POTENTI" - LA CILIEGINA SULLA TORTA: "QUALORA TU NON DOVESSI USCIRE SU NESSUN QUOTIDIANO, TI RIDIAMO I SOLDI INDIETRO..."

Estratto dell’articolo di www.professionereporter.eu

“Sei esperto ma lo sanno in pochi? Fatti intervistare dai media più potenti: TG5, Rai, la Repubblica, Corriere della Sera, Sole 24 ore”. L’elenco delle “redazioni mediatiche che hanno parlato dei nostri clienti” comincia così, ma è lunghissimo e va da Sky ai Tg Mediaset, Ansa, Il Messaggero, La Stampa, Libero, Milano Finanza, Leggo, Il Foglio, Il Fatto Quotidiano, Donna moderna, Marie Claire, Today, Huffington Post, Vogue… Insomma, gran parte dei media italiani.

Il messaggio più netto di tutti è questo: “Se nei prossimi 30 giorni vuoi essere intervistato da questi media, clicca il tasto qui sotto e prenota la tua CONSULENZA GRATIS con un Reputation Manager. Per strutturare la strategia che porterà a farti intervistare dai Più Potenti Media Nazionali”.

Tutto ciò appare su Facebook -ormai piattaforma che mostra molta più pubblicità che messaggi di “amici”- sotto l’etichetta Digitalia ’21. Viene mostrato anche un esempio, una pagina del Corriere della Sera di Napoli e il titolo: “Geolier, murale a Secondigliano di un allievo delle Belle Arti. Il Prof Lettieri: artista moderno e rivoluzionario”.

Nel pezzo, Pasquale Lettieri, “critico d’arte e ordinario presso l’Accademia delle Belle Arti di Napoli” parla del suo allievo Taddeo Del Gaudio, che dipinge le gesta del cantante arrivato secondo al Festival di Sanremo 2024.

Dice, fra l’altro, Lettieri: “Se la rivoluzione di Caravaggio sta nel naturismo delle sue opere, quella di Geolier sta nella capacità di tradurre in versi la sensibilità dei nostri figli e di rendersi portavoce di un disagio che può avere diverse forme”. Stessa intervista anche sul Roma, sempre di Napoli. Su Facebook Digitalia mette un bollino colorato sulle interviste esibite, con scritto: “Servizio gestito da Digitalia ’21”. […]

Digitalia ’21 si presenta come “uno studio di professionisti specializzati in comunicazione strategica per imprenditori e liberi professionisti”. Inoltre, “a differenza delle normali agenzie di marketing e pubbliche relazioni, Digitalia ’21 possiede importanti partnership con le più influenti fonti media online, cartacee e televisive.

Digitalia ’21 ti permette di avere una copertura reputazionale continua sull’intera prima pagina dei risultati di Google per il tuo nome/brand, grazie al nostro network di oltre 70 testate giornalistiche ad alta reputazione e 50 milioni di visualizzazioni al mese”. “Partnership”, “network”: parole che lasciano credere un contatto diretto e sicuro, un accordo con i media per pubblicare informazioni sui clienti.

Il metodo di Digitalia ’21 è indicato in quattro fasi. La prima: analisi della reputazione attuale per individuare i punti critici e i punti di forza della tua presenza sui media e sul digitale. La seconda: realizzazione della strategia di comunicazione più potente per arrivare al maggior numero di persone attraverso articoli di stampa nazionale.

La terza: realizzazione di una video intervista realizzata da giornalisti professionisti che verranno direttamente da te, nella tua azienda o studio, con tutta l’attrezzatura professionale per la registrazione. La quarta: realizzazione di un servizio fotografico professionale per foto della tua persona e della tua attività per riviste, giornali cartacei e ricerche online.

La quinta: pubblicazione e diffusione, dopo la tua approvazione, di tutto il materiale creato su di te e la tua azienda attraverso i media nazionali più influenti. Dunque, “pubblicazione e diffusione attraverso i media nazionali più influenti”. Dato per scontato.

Nel filmato promozionale su YouTube del settembre 2023, Giò Talente, amministratore delegato di Digitalia ’21, offre una spiegazione più chiara. Più vicina al lavoro delle agenzie di comunicazione, che cercano di far uscire sui giornali articoli sui loro clienti. Talente parla di “4500 uscite stampa e tv nell’ultimo anno” e di “250 clienti gestiti nell’ultimo anno, in continua crescita”.

Spiega: “L’obiettivo è dare voce a imprenditori e professionisti che normalmente sui media potenti e influenti non ce l’hanno. Come ci siamo riusciti? Con una tecnica di comunicazione ‘strategico- percettiva’, che si chiama ‘notiziabilità’. Abbiamo inventato un nuovo modo di comunicare, capace di ingolosire stampa e tv. […]”.

Infine, Talente promette: “Qualora tu non dovessi uscire su nessun quotidiano, perché abbiamo sbagliato la notizia o il titolo, ti ridiamo i soldi indietro”. La sede di Digitalia ’21 è in via dei Mughetti snc- centro commerciale 3B, Guidonia Montecelio, provincia di Roma.