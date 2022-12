HABEMUS AMADEUS QUATER! – IL CONDUTTORE HA SVELATO I NOMI DEI 22 CONCORRENTI DEL SANREMO CHE ANDRA’ IN SCENA IL PROSSIMO FEBBRAIO: TORNANO SUL PALCO DELL’ARISTON GIORGIA, MENGONI, ULTIMO, MADAME, LA “PANTERONA” ELODIE. E POI QUEGLI SVALVOLATI DI GRIGNANI E ANNA OXA. IN QUOTA “REVIVAL” ARTICOLO 31 E PAOLA E CHIARA, OLTRE AI CUGINI DI CAMPAGNA - QUEL FURBASTRO DI AMADEUS NON DIMENTICA LA QUOTA GENDER FLUID E STRIZZA L'OCCHIO AI PISCHELLI... - VIDEO

Alice Castagneri per www.lastampa.it

CHIARA FERRAGNI AMADEUS

Tanti ritorni, un buon numero di donne e qualche new entry. È un Sanremo variegato, ben mixato e con diversi «superospiti». Amadeus, in diretta al Tg1, lo dice chiaramente: quelli in gara sono nomi di un certo peso. In tutto 22 cantanti (a cui si aggiungeranno sei giovani): Giorgia, Articolo 31, Elodie, Colpaesce-Dimartino, Ariete, Modà, Mara Sattei, Leo Gassmann, I cugini di campagna, Mr Rain, Marco Mengoni. E ancora: Anna Oxa, Lazza, Tananai, Paola & Chiara, Lda, Madame, Gianluca Grignani, Rosa Chemical, Coma_Cose, Levante e Ultimo.

Nella lista c’è di tutto un po’. Ama spazia tra i generi, come di consueto. «È stata una scelta difficile e complicata, sono felicissimo di questi che chiamo i miei super ospiti. Ringrazio tutti per avermi fatto ascoltare più di una canzone, è stato un lavoro meraviglioso. Ho ricevuto almeno 300 lavori. C'è tanto lavoro da fare», dice al Tg1.

ultimo 3

Tanti i ritorni, a cominciare da Marco Mengoni che si rivede per la terza volta all’Ariston dieci anni dopo L’essenziale (con cui arrivò primo). Fa tripletta pure Elodie, che ha partecipato nel 2017 con Tutta colpa mia e nel 2020 con Andromeda. Si rimette in gioco perfino Ultimo, che l’ultima volta aveva sollevato un polverone non da poco con la scenata in sala stampa per il secondo posto (nell’anno in cui vinse Mahmood).

Tra le voci a cui prestare attenzione c’è senz’altro Giorgia. Anche lei non è estranea ai trionfi memorabili: vinse nel 1995 con Come saprei. Nella quota senior si piazzano I cugini di campagna, Anna Oxa e Gianluca Grignani. C’è poi la conferma dell’attesa reunion di Paola & Chiara e la sorpresa Articolo 31. Sul palco vedremo anche Tananai, che dopo aver smentito in tutte le salse che avrebbe partecipato, invece, sarà in gara. La domanda è: riuscirà a fare meglio dell’anno scorso? In fondo l’ultima posizione gli ha regalato un successo incredibile, oltre che inaspettato.

madame

Ma ci anche sono tante new entry, da Mara Sattei (sorella del misterioso rapper thasup) a Lda, ex concorrente di Amici. Fino a Lazza, rapper che con l’album Sirio è stato per diciassette settimane in vetta alla classifica dei dischi più venduti in Italia. Poi Mr. Rain, che dopo essere stato scartato per ben due volte finalmente ce l’ha fatta. Insomma, è un Festival che guarda ai giovanissimi, anche alle generazioni gender fluid, con Ariete e Madame. E con Rosa Chemical, rapper sia uomo che donna che odia il machismo.

elodie al roma pride 2022 foto di bacco (2)

I nomi dunque ora ci sono tutti, ma i titoli delle canzoni ancora no. Verranno svelati nella serata di Sanremo Giovani del 16 dicembre su Rai1. La grande novità è che quest’anno i giovani che accederanno alla gara dei big saranno sei (e non tre come lo scorso anno e come inizialmente previsto). La metà, quindi, dei dodici finalisti passerà alla sfida principale. «Il Festival di Sanremo deve puntare sulla tradizione imprescindibile per la sua forza, ma anche, se non soprattutto, sui giovani. In modo concreto: dandogli una vera opportunità. Mettendoli in campo e facendoli giocare da titolari», spiega il direttore artistico. In tutto, nell’edizione numero 73, sul palco dell’Ariston canteranno 28 artisti. Anche stavolta, per chi starà incollato alla tv dal minuto uno, sarà una lunga maratona notturna.

