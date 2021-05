HANNO INOCULATO KATE! MENTRE IL REGNO UNITO E’ IN ANSIA PER LA NUOVA VARIANTE SCOPERTA IN VIETNAM, LA DUCHESSA DI CAMBRIDGE KATE MIDDLETON RICEVE LA PRIMA DOSE DI VACCINO AL MUSEO DELLA SCIENZA DI LONDRA. SULLE VICENDE LEGATE A MEGHAN MARKLE E AD HARRY, PARE CHE LA MIDDLETON STIA LAVORANDO NELL'OMBRA PER CERCARE DI RIPORTARE LA SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO ALL’INTERNO DELLA FAMIGLIA…

Da la Stampa

kate middleton

La campagna di vaccinazione nel Regno Unito va veloce con oltre il 50% della popolazione tra i 30 e i 39 anni che ha già ricevuto la prima dose in Inghilterra. Tra loro anche la duchessa di Cambridge Kate Middleton, che ha celebrato il momento con un Tweet: «Ho ricevuto la mia prima dose al Museo della Scienza di Londra.

Sono enormemente grata a tutti coloro che stanno svolgendo un ruolo nella campagna, grazie per tutto ciò che state facendo» E mentre a Londra sono tornati in piazza i negazionisti, questa volta contrari al passaporto vaccinale, cresce l' allarme in Vietnam per la scoperta di una nuova variante del Covid-19.

il principe william e kate middleton 2

Mentre parte del mondo accelera sulle vaccinazioni puntando all' estate per ultimare almeno la prima fase di immunizzazione, gli scienziati restano all' erta per questa nuova mutazione del virus. Secondo il ministro della Salute vietnamita Nguyen Thanh Long, si tratterebbe di un mix tra quelle indiana e inglese e sembrerebbe molto più trasmissibile ed è responsabile per la nuova ondata di contagi in corso nel Paese. Il Vietnam aveva registrato fino a inizio maggio un basso numero di contagi rispetto ad altri Stati nel mondo (poco più di 6000, con 47 decessi), ma nelle ultime settimane le infezioni e i morti sono aumentati.

il matrimonio del principe william e kate middleton 11 il matrimonio del principe william e kate middleton 4