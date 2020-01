HERE COMES “THE SUN” – RUPERT MURDOCH LANCIA L’EDIZIONE USA DEL “SUN” ONLINE: IL SITO È ONLINE DALL GENNAIO ED È GESTITO DA UN TEAM DI GIORNALISTI DIRETTAMENTE DA NEW YORK – LO SQUALO VUOLE BATTERE IL RIVALE STORICO “DAILY MAIL” ANCHE AL DI LÀ DELL’OCEANO (NEL REGNO UNITO C’È GIÀ RIUSCITO) E SOPRATTUTTO HA BISOGNO DI SOLDI: LA DIVISIONE GIORNALI DI “NEWS CORP” NEL 2019 HA PERSO 91 MILIONI DI STERLINE…

Hello America! ??

We've just launched our new site: https://t.co/glvzOwGqJ0 pic.twitter.com/SUJ2XEy6IE — The Sun US (@TheSunUS) January 8, 2020

DAGONEWS

rupert murdoch

Il tabloid britannico “The Sun”, di proprietà di Rupert Murdoch, ha aperto un’edizione statunitense del suo sito web. Il lancio online è avvenuto l’8 gennaio. Ma cosa vuole il vecchio “squalo”? Semplice, non vuole perdere terreno sul rivale storico, il Daily Mail, in un mercato molto redditizio come quello americano. The Sun ha già più di 16 milioni di utenti unici al mese negli Usa, ma adesso potrà contare su una redazione a New York che si occuperà solo di reportage dagli Stati Uniti.

the sun us edition the sun us edition 1 the sun 1

Nel 2018 il Sun ha sorpassato il Daily Mail su internet e ora è il giornale più letto del Regno Unito: tra carta e web raggiunge 34 milioni di utenti al mese. Ciò nonostante, la società madre, la “News Group Newspapers” (la divisione giornali dell’impero di Murdoch) ha perso 91,2 milioni di sterline lo stesso anno. Anche perché, nonostante le entrate pubblicitarie totali aumentino, soprattutto grazie all’online, sia Sun che Daily Mail, dopo i picchi degli ultimi anni, hanno notato che il mercato britannico si è assestato, a livello di utenti e clic. E prendersi l’America è diventato necessario.

daily mail 1 daily mail 2 the sun daily mail