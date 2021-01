26 gen 2021 15:03

HUFFINGTON PIGI - COME DAGO-ANTICIPATO, PIERLUIGI BATTISTA DOPO 16 ANNI LASCIA IL "CORRIERE", APPRODA AL GRUPPO "GEDI" E PER LA PRIMA VOLTA ARRIVA IN UN GIORNALE ONLINE, SENZA EDIZIONE DI CARTA: "L'HUFFPOST" - DAL 15 FEBBRAIO AVRÀ UNA RUBRICA QUOTIDIANA CHAMATA "USCITA DI SICUREZZA" - IL DIRETTORE MATTIA FELTRI: "UN ONORE E UNA GRANDE OPPORTUNITÀ OSPITARE UN FUORICLASSE COME LUI. INSIEME CI DIVERTIREMO E, NE SONO CERTO, SI DIVERTIRANNO SOPRATTUTTO I LETTORI..."