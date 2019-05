HUNZIKER E J-AX PARTONO COL 17,8% CONTRO LA REPLICA DI MONTALBANO (22,2%) - DEL DEBBIO (4,8%) VS FORMIGLI (5,7%) - ELISEI (3,9%), PALOMBA (4,7-4,1%) - GRUBER (7,9%) - LA PANICUCCI PARLANDO DI D'URSO E PAMELA PRATI ARRIVA AL 19,2% - ELEONORA DANIELE (17,5-15,3%) - 'FORUM' BOOM SIA SU CANALE5 (20,4%) CHE SU RETE4 (9,6%) - CARMELITA EXPLOIT SEMPRE COL CASO PRATI (18,7-20,2%) - VESPA (11,6%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, giovedì 16 maggio 2019, su Rai1 la fiction in replica Il Commissario Montalbano – L’età del dubbio ha conquistato 4.974.000 spettatori pari al 22.2% di share. Su Canale 5 – dalle 21.39 alle 0.42 – la prima puntata di All Together Now ha raccolto davanti al video 3.190.000 spettatori pari al 17.8% di share (After Show di 6 minuti: 1.047.000 – 16%). Su Rai2 il film Trespass ha interessato 1.119.000 spettatori pari al 4.7% di share. Su Italia 1 X – Men – Giorni di un futuro passato ha intrattenuto 1.234.000 spettatori (6.1%).

Su Rai3 Escobar ha raccolto davanti al video 1.094.000 spettatori pari ad uno share del 4.7%. Su Rete4 il programma di Paolo Del Debbio Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 839.000 spettatori con il 4.8% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 1.007.000 spettatori con uno share del 5.7%. Su Tv8 Che Fine Hanno Fatto i Morgan? segna 303.000 spettatori con l’1.3%. Sul Nove Tutto tutto niente niente ha raccolto 325.000 spettatori con l’1.4%. Su Rai4 la seconda semifinale di Eurovision Song Contest ha ottenuto 428.000 spettatori e l’1.8%. Su Rai Premium La Corrida segna 247.000 spettatori e l’1.1%. Su La5 Quasi Sposi ha ottenuto 341.000 spettatori e l’1.5%. Su Sky Sport Uno il Tennis ha raccolto 218.000 spettatori e l’1%.

Ascolti TV Access Prime Time

Gruber sfiora l’8%.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.545.000 spettatori con il 18.9%. Su Canale 5 Striscia La Notizia registra una media di 4.774.000 spettatori con uno share del 19.7%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 949.000 spettatori con il 3.9%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.067.000 spettatori con il 4.5%. Su Rai3 Che Ci Faccio Qui raccoglie 908.000 spettatori con il 4.2% mentre la soap Un Posto al Sole ha appassionato 1.494.000 spettatori pari al 6.3%.

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.069.000 individui all’ascolto (4.7%), nella prima parte, e 996.000 spettatori (4.1%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.893.000 spettatori (7.9%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età ha divertito 608.000 spettatori con il 2.6%. Sul Nove Camionisti in Trattoria ha raccolto 285.000 spettatori con l’1.2%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti raccoglie 436.000 spettatori e l’1.9%.

Preserale

Caduta Libera vicino a L’Eredità.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.619.000 spettatori (19.7%) mentre L’Eredità ha raccolto 3.947.000 spettatori (22.7%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 2.294.000 spettatori (18%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.728.000 spettatori (22.1%). Su Rai2 NCIS ha raccolto 595.000 spettatori (3.9%), nella prima parte, e 1.061.000 spettatori (5.3%), nella seconda parte. Su Italia1 Grande Fratello ha ottenuto 371.000 spettatori con il 2.5%. Sport Mediaset ha informato 384.000 spettatori (2.3%). CSI New York ha totalizzato 547.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 Blob segna 917.000 spettatori con il 4.5%. Su Rete4 Fuori dal Coro ha raccolto 756.000 spettatori (4.2%) mentre Tempesta d’Amore ha radunato 999.000 individui all’ascolto (4.9%). Su La7 Josephine Ange Gardien ha appassionato 247.000 spettatori (share dell’1.8%). Su Tv8 Cuochi di Italia ha raccolto 372.000 spettatori con l’1.9%.

Daytime Mattina

La Panicucci parlando della D’Urso e di Pamela Prati arriva al 19.2%.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 962.000 telespettatori con il 18.7%. Storie Italiane ha ottenuto 884.000 spettatori (17.5%) nella prima parte e 843.000 spettatori (15.3%) nella seconda parte. Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 832.000 spettatori (15.5%) nella prima parte e 967.000 spettatori (19.2%) nella seconda parte. Su Rai 2 TG2 Italia ha raccolto 108.000 spettatori con il 2.1%.

Su Italia 1 Bones ottiene un ascolto di 81.000 spettatori pari all’1.6% di share. Su Rai3 Agorà convince 553.000 spettatori pari al 10.1% di share (presentazione: 490.000 – 8%). A seguire Mi Manda Rai3 segna 371.000 spettatori con il 7.4%. Tutta Salute ha interessato 441.000 spettatori con l’8%. Su Rete 4 Un Detective in Corsia registra una media di 180.000 spettatori (3.5%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di .000 spettatori con il %. A seguire Coffee Break ha informato .000 spettatori pari al %.

Daytime Mezzogiorno

Augias supera l’8%.

Su Rai1 La Prova del Cuoco ha raccolto 1.230.000 spettatori con il 12.1% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.666.000 telespettatori con il 20.4%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 441.000 spettatori (7%), nella prima parte, e 908.000 spettatori (8.9%), nella seconda parte. Su Italia 1 Bones raccoglie 123.000 spettatori con l’1.9%. Grande Fratello ottiene un ascolto di 680.000 spettatori pari al 5.1% di share. A seguire Sport Mediaset ha ottenuto 908.000 spettatori con il 6.2%.

Su Rai3 Chi l’Ha Visto 11.30? raccoglie 474.000 spettatori (7.1%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 914.000 spettatori (10.4%). Quante Storie ha raccolto 1.044.000 spettatori (8.1%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 167.000 spettatori con il 2.7%, nella prima parte, e 231.000 spettatori (2%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 678.000 (4%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 370.000 spettatori con share del 6.1% nella prima parte, e 570.000 spettatori con il 5.1% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Exploit D’Urso.

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.949.000 spettatori pari al 14.4% della platea. Il Paradiso delle Signore ha appassionato 1.738.000 spettatori pari al 15.7%. Il TG1 ha informato 1.073.000 spettatori (10.2%) mentre il TG1 Economia ha radunato 1.079.000 spettatori (10.2%). La Vita Diretta ha raccolto 1.139.000 spettatori con il 10.8%, nella presentazione, e 1.513.000 spettatori con il 14.1%.

Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.733.000 spettatori con il 18.5%. Una Vita ha convinto 2.489.000 spettatori con il 17.4% di share. Uomini e Donne ha interessato 2.372.000 spettatori con il 19% (finale: 2.151.000 – 19.5%). Il breve daytime de Grande Fratello ha ottenuto 2.175.000 spettatori con il 20.7%. Amici è stato seguito da 2.291.000 spettatori pari al 21.8%. Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 2.195.000 spettatori pari al 20.7% di share.

Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.956.000 spettatori (18.7%), nella prima parte, a 2.224.000 spettatori (20.2%), nella seconda parte, e a 1.950.000 spettatori (16.6%), nella terza parte di breve durata. Su Rai2 Viaggio nell’Italia del Giro ha ottenuto 468.000 spettatori con il 3.2%. Giro di Italia: Giro Diretta ha raccolto 877.000 spettatori con il 7% mentre il Giro all’Arrivo ha raccolto 1.474.000 spettatori con il 13.9%. Il Processo alla Tappa ha ottenuto 950.000 spettatori con il 9%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 747.000 spettatori (5.1%), nel primo episodio, 802.000 spettatori (5.7%), nel secondo episodio, e 656.000 spettatori (5.1%), nel terzo.

The Big Bang Theory ha divertito 457.000 spettatori pari al 3.9%. La sitcom Mom ha ottenuto 407.000 spettatori con il 3.7%. Due Uomini e Mezzo ha appassionato 346.000 spettatori con il 3.3%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.252.000 spettatori con il 15.4%. Doc Martin ha raccolto 397.000 spettatori (3.5%). Aspettando Geo… segna 555.000 spettatori con il 5.3%. Geo ha registrato 1.024.000 spettatori con il 9.2%.

Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.323.000 spettatori con il 9.6%. Su La7 Tagadà ha interessato 350.000 spettatori (share del 2.5%), con Prima Pagina, e 365.000 spettatori (share del 3%), nella seconda parte. Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto 134.000 spettatori con l’1.3%. Su Rai Sport Anteprima Giro segna 254.000 spettatori con l’1.8%. Su La5 Riverdale 2 in prima tv raccoglie 23.00o (0.2%) e 28.000 (0.3%) spettatori nei due episodi. Su Real Time Amici segna 214.000 spettatori e l’1.5%.

Seconda Serata

Marini versione Bambola si ferma al 2%.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 1.094.000 spettatori con l’11.6% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 627.000 spettatori pari ad uno share del 12.9%. Su Rai2 Stracult Live Show segna 141.000 spettatori con l’11.3%. Su Rai 3 Ossigeno segna 280.000 spettatori con l’1.9%. Su Italia1 Sin City – Una Donna per cui Uccidere è visto da 372.000 spettatori (6.3%). Su Rete 4 il film Bambola è stato scelto da 85.000 spettatori con il 2% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.217.000 (21.7%)

Ore 20.00 4.586.000 (22.2%)

TG2

Ore 13.00 1.974.000 (14.4%)

Ore 20.30 1.698.000 (7.4%)

TG3

Ore 14.25 1.481.000 (10.4%)

Ore 19.00 1.645.000 (10.7%)

TG5

Ore 13.00 2.981.000 (21.4%)

Ore 20.00 4.104.000 (19.5%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.230.000 (10.7%)

Ore 18.30 641.000 (5.3%)

TG4

Ore 12.00 367.000 (4.2%)

Ore 18.55 567.000 (3.9%)

TGLA7

Ore 13.30 675.000 (4.6%)

Ore 20.00 1.237.000 (5.9%)