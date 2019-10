ILARIA POLITIK! A “DIMARTEDÌ” LA D'AMICO RIVELA DI AVER VOTATO RENZI: "SI E’ GIOCATO TUTTO SUL REFERENDUM CON UN UNICO COLPO E LA PISTOLA ALLA TEMPIA. ORA PERÒ FACCIA COME SALVINI..." – "IL PROBLEMA DEI 5STELLE? LA LEGA. ECCO PERCHE’ – SALVINI IMPERMEABILE AGLI SCANDALI, HA ACCRESCIUTO I CONSENSI". E POI AZZARDA UN PARAGONE CALCISTICO – VIDEO

Ilaria D'Amico, in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, rivela di aver votato in passato per Matteo Renzi: "Sono stata una di quelle che ha creduto in lui", confessa in diretta il volto dello sport di Sky. "Renzi si è giocato tutto sul referendum con un unico colpo e la pistola alla tempia. Ora", continua la D'Amico, "tocca vedere se è in grado di imparare velocemente, come Matteo Salvini, dagli errori fatti". La giornalista azzarda poi un paragone calcistico: "Come nel calcio, così nella politica c'è fretta di avere risultato. La gente ha bisogno di credere e di sognare, di un leader-allenatore che dica 'tranquillo che ti porto allo scudetto'".

