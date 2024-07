NON HO MAI PENSATO DI UN UOMO 'ME LO SCOPEREI'..."

1.DANIELA MARTANI CERCA MARITO MA SENZA SESSO: “VOGLIO UN COMPAGNO CHE NON MI OBBLIGHI A FARE L’AMORE”

Estratto dell’articolo di Gennaro Marco Duello per www.fanpage.it

daniela martani

Daniela Martani cerca marito ma senza sesso. La soubrette, ospite della trasmissione radiofonica La Zanzara, ha ancora una volta affrontato la sua asessualità e ha ribadito di non fare sesso ormai da tantissimo tempo:"Io non voglio fare sesso fine a se stesso.

Però, a me piacciono le donne che hanno voglia di approfondire, tutto quello che invece è declinato nelle scopa*e, che palle, a me non piace". Poi lancia la sfida: "Voglio trovare un compagno da sposare che non mi obblighi però a fare sesso".

Daniela Martani ha espresso il suo punto di vista sul sesso e sulle relazioni, lasciando un punto di vista sicuramente inedito e inusuale rispetto ai tempi che corrono. Lei, infatti, non è interessata a fare sesso fine a sé stesso, preferendo invece le donne che mostrano un interesse per approfondire altre forme di connessione.

daniela martani piedi

Io non voglio fare sesso fine a se stesso. Però, a me piacciono le donne che hanno voglia di approfondire, tutto quello che invece è declinato nelle scopa*e, che palle, a me non piace. […] Io non lo so cosa mi succederà nella mia vita, è molto difficile che mi innamori, eppure voglio trovare un compagno da sposare che non mi obblighi però a fare sesso. Io non mi interesso più al sesso, voglio una persona che magari risulta simpatica, una persona che voglia compagnia ma niente di più. Io dormirei anche in camere separate. [...]

L’EX GIEFFINA DANIELA MARTANI CERCA MARITO MA SENZA SESSO

Estratto da www.tgcom24.mediaset.it

daniela martani

Daniela Martani non è interessata al sesso Già a dicembre Daniela Martani aveva parlato della propria asessualità, cioè del disinteresse nei confronti di tutto quanto riguardi i rapporti fisici. "Ho scoperto di essere stata da sempre demisessuale, non ho mai provato attrazione fisica nei confronti di un uomo dicendo 'me lo sc...i, me lo porterei a letto'. Io ho sempre pensato a una relazione sentimentale.

Al di fuori di quello, non capita mai di desiderare di andare a letto con un uomo ed è un problema". Nella stessa occasione aveva anche parlato di aver scelto la strada della castità: "Mi è capitato di innamorarmi nella mia vita, ma adesso sono già tre anni che non sto con nessuno e non ho rapporti sessuali", aveva spiegato.

