Marco Giusti per Dagospia

Stra-straboom! Avengers: Endgame batte ogni record. Oltre il previsto. Stiamo parlando di un incasso mondiale di 1 miliardo e 209 milioni di dollari in tre giorni di programmazione, di una prima settimana americana da 350 milioni e cinese da 330. Un evento globale che vorrà dire qualcosa visto che i venti-trentenni cresciuti con i 22 film degli eroi della Marvel, quelli che conoscono perfettamente ogni personaggio anche minore della saga e i suoi costumi, piangono e ridono vedendo le oltre tre ore di film.

Altro che le elezioni in Spagna e le elezioni europee o le felpe di Salvini o lo scudetto della Juve. Perfino il ritorno all’azione di Don Gennaro Savastano passa in secondo piano. Gli altri film sembrano sommersi dall’ondata Avengers. Captain Marvel, che pure vanta un totale di 1,1 miliardi di dollari, ma in 50 giorni, è secondo in America con 8 milioni di dollari, La Llorona terzo con 7,5.

In Italia, dove “Avengers: Endgame” ha incassato la bellezza di 17 milioni 434 mila euro in cinque giorni, la nostra campionessa, Paola Cortellesi, con Ma cosa ci dice il cervello è seconda con 1 milione 464 mila euro. Distanzia i tre film americani suoi diretti avversari, After a 490 mila, La Llorona a 484 mila e Dumbo a 421. Un po’ più giù troviamo anche Il campione, che si difende egregiamente, ma dimostra che in Italia i film sul calcio non piacciono particolarmente. Magari, come si diceva per i film di Checco Zalone, il trionfo di Avengers: Endgame riporterà un po’ di spettatori al cinema a vedere anche gli altri film. Chissà?

