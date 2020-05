PURE NEON - VIDEO:

Barbara Costa per Dagospia

Ragazzi, non so come dirvelo: è successo, è la prima volta, forse non sarà l’ultima, chissà se una roba simile accadrà di nuovo: dopo 36 anni di carriera, in un porno di Rocco Siffredi… non ci sono caz*i! Zero caz*i, nessuno, manco uno, men che meno il suo! È inedito, è folle, è pazzesco, è "Pure Neon", nuovo film di Rocco Siffredi, con lui alla regia di uno stupefacente porno lesbico, girato prima che il porno sui set si fermasse causa pandemia.

Uscito da poco, per i tipi di "Adult Time", te lo compri dal sito di Rocco, e le novità non finiscono qui: "Pure Neon" è il primo film a soggetto e sceneggiatura di un certo Lorenzo Siffredino, che altri non è che Lorenzo Tano Siffredi, primogenito di Rocco, che già da un anno aiuta il padre nel lavoro di produzione.

Qui Lorenzo affianca il padre anche nella regia, il suo è un debutto completo e coi fiocchi, simile a quello di Rikki Braun, figlio di Axel e nipote di Lasse, anche lui debuttante pochi anni fa con un porno sofisticato, laccato, senza sbavature (eccetto quelle da copione!), e pure il suo tutto al femminile.

Sarà la nuova generazione, sarà che sono venuti su bene, a me Lorenzo convince al di là del cognome. Io poi mica lo sapevo, non ci avevo fatto caso, ma nella sterminata produzione registica di Siffredi mancava una prova totalmente lesbica: qui si è posto rimedio, e ne è uscito fuori un porno dove l’assenza di protagonisti penici è davvero l’ultimo tuo pensiero: le ragazze di "Pure Neon" sono dee scatenate, dee della lussuria, i loro corpi sono pura delizia, pura perfezione, puro nettare porno che dagli occhi ti passa e bussa dove tu sai e vuoi.

Dice Rocco: “Per "Pure Neon", ho scelto tra le più grandi star del porno europeo in circolazione”, ed è vero: queste sono ragazze che ecciterebbero uno zombie sessuale. Il film è diviso in 4 episodi: nel primo, "The Artist", trovi, come antipasto, già calde e pronte, Tiffany Tatum, Nancy Ace e Subil Arch; nel secondo, si battono le "Sexy Fighters" Veronica Leal, Honey Demon, Alyssa Reece e Amirah Adara, e qui, prendi fiato, che ti aspettano spanking, torture anali e denso squirting; in "Colerful Dream" all’intreccio dei corpi di Tiffany Tatum e Subil Arch si aggiungono le sensuali curve di Alecia Fox, e si sc*pa (anche in rimming!) immerse in luci fluorescenti; infine, se te ne avanza ancora, ne vuoi, e ancora ce la fai, puoi sognare di partecipare all’orgia senza regole che Veronica Leal, Candy Red, Nata Ocean e Alyssia Kent fanno per il loro "House Party!", che chiude la luce intensa di questo porno.

Rocco Siffredi assicura in "Pure Neon" eccitazione massima: “La passione è sempre il mio obiettivo principale, anche dopo tutti questi anni” e qui sul set, anche se dietro la macchina da presa, la passione dei Siffredi padre e figlio si sente, e ti arriva. Senza dubbio Rocco ha preteso e scelto ragazze fenomenali, che fanno sesso davanti alle telecamere in maniera impeccabile ma pure perché gli piace.

È impossibile non innamorarsi di loro. Giocano tra loro, a straziarsi, a vincersi, con i loro corpi e con sex-toys colorati danno vita a giochi erotici anali, i loro intrecci di gambe e lingue sono eccentrici e disturbanti. E se vuoi sapere qualcosa di più su queste 20enni incanti del porno, sappi che Tiffany Tatum, ungherese, nella vita reale è omosessuale, anche se a vederla nei video di fellatio che gira, come si giostra i suoi bei maschioni, diresti che il suo orientamento è una bugia; Veronica Leal è nata in Colombia, sebbene si sia trasferita in Repubblica Ceca da tempo, e ha iniziato come cam-girl prima di approdare col suo visetto finto-pulito al porno sui set; la mora Alyssa Reece è canadese e in rete trovi tanto suo materiale lesbian, anche se i più cliccati sono i suoi video di masturbazione solista.

Subil Arch è del gruppo la mia preferita, la veterana (è nel porno dal 2014) e tra le sue performance migliori di sicuro l’anale, e meglio se in threesome; Honey Demon e Alyssia Kent sono romene, Honey non passa inosservata per i suoi fianchi generosi (e i suoi seni!) e per i suoi video masturbating con dildo, mentre Alyssia ha un solo difetto, e inescusabile: nel porno ha iniziato tardi, a 25 anni!

Le sue gambe non te le dimentichi, è molto attiva sui social dove si denuda talmente a fondo che ti dice pure quando ha perso la verginità (a 18 anni). Alecia Fox e Candy Red sono russe, il nome d’arte di quest’ultima si capisce benché ce l’abbia totalmente rasata e, per finire, Nata Ocean, Nancy Ace e Amirah Adara: Nata è lettone, è nel porno da due anni, si fa notare per il suo corpo sottile, acerbamente adolescente; Nancy è ucraina, tette non rifatte, e… sposata! Amirah Adara: pansex, promiscua, tutta come mamma l’ha fatta, non se la tira, e passa il suo tempo libero mica in palestra, come le altre, ma sdraiata sul divano con Netflix! È o non è la ragazza ideale?

