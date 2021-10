INCREDIBILE, ARRIVA UNA PIATTAFORMA DIGITALE GRATIS - SBARCA ANCHE IN ITALIA "PLUTO TV", CON CANALI DIVISI PER CATEGORIE, DAI FILM DI OGNI TIPO ALLE SERIE TV, DAI DOCUMENTARI AI REALITY, KIDS, LIFESTYLE E CUCINA - NON SI PAGA NULLA, IL MODELLO DI SOSTENTAMENTO È QUELLO DELLA RACCOLTA PUBBLICITARIA, CON USO MODERATO DEGLI SPOT, E NON SI RICHIEDONO REGISTRAZIONI DI SORTA - LA FORMULA ALL'ESTERO SEMBRA FUNZIONARE E ORA PUNTA AD AVERE UN 20% DI PRODOTTO ITALIANO…

Ferruccio Gattuso per "il Giornale"

Si chiama Pluto Tv ma, a differenza del lontano corpo celeste, questo «Plutone» è qui, vicino e accessibile. Basta andare in rete, da qualsiasi device - meglio se da smart tv, abbracciati dal divano - e tuffarsi nei suoi 44 canali divisi per categorie, dai film di ogni tipo alle serie tv, dai documentari, a reality, kids, lifestyle e cucina.

Sbirciando il calendario, poi, i canali aumenteranno, sfoggiando temporary channel per occasioni sacre o profane, come il Natale o la Fashion Week a Milano. Da poche ore disponibile in Italia, Pluto Tv, servizio di televisione in streaming targato ViacomCBS, è la piattaforma digitale che si differenzia dalle altre per essere un'esperienza essenzialmente lineare e, per alcuni titoli e programmi, anche on demand.

Insomma, un palinsesto in diretta che ha un vantaggio indiscutibile: è gratuito (supportato dalla raccolta pubblicitaria, con uso moderato degli spot: solo quattro break all'ora, di due minuti ciascuno) e non richiede registrazioni di sorta. Basta scaricarsi l'applicazione per Android e iOS o andare al sito www.pluto.tv.

Presentata a Casa Lago a Milano, Pluto Tv con la piazza italiana mette la ventiseiesima bandierina nel suo risiko: «Siamo partiti - spiega Olivieri Jollet, General Manager di Pluto Tv - nel 2014, quando si pensava che la tv si dirigesse inesorabilmente verso l'on demand. Noi invece ritenevamo che la linearità permettesse un accesso più semplice ai contenuti. Abbiamo a oggi 52 milioni di utenti attivi al mese, con più di 400 canali internazionali».

La formula all'estero sembra funzionare. In Francia dall'esordio a febbraio 2021 si è passati da 40 a 75 canali, e in Spagna si è arrivati a 90. A studiare la nascita (ed eventuale morte) dei canali c'è un team agguerrito tra creatività e sondaggio: il profilo del pubblico verrà monitorato con, si spera, attenzione per le minoranze (un esempio: i cinefili al canale dei Classici).

Al momento Pluto Tv punta ad avere un 20% di prodotto italiano, aumentandolo con produzioni originali. I quaranta canali al lancio derivano dalla library ViacomCBS e da editori come Paramount, Lionsgate, Minerva, KidsMe, Banijay Rights, Cineflix Rights. La navigazione? Davvero elementare.

