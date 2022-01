BASTA MEZZO NAPOLI PER PAREGGIARE 1-1 IN CASA DELLA JUVENTUS – IL NAPOLISTA SPARA A PALLE INCATENATE CONTRO IL “DISEGNO INSURREZIONALE” DELLA LEGA SERIE A: "È STATA UNA PARTITA CHE SI È GIOCATA PER UNA POLITICA ASSURDA DELLA LEGA CALCIO E PER LA SCELTA DELLA ASL DI NAPOLI CHE NON HA IMPEDITO LA PARTENZA DELLA SQUADRA NONOSTANTE LA CERTIFICAZIONE DI UN FOCOLAIO NEL GRUPPO SQUADRA. NAPOLI PERSINO IN CONFLITTO CON LA ASL VISTO CHE HA SCHIERATO I TRE GIOCATORI (LOBOTKA, ZIELINSKI, RRAHMANI) MESSI IN QUARANTENA…"