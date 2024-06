30 giu 2024 13:40

GLI INGLESI CONCIATI PER IL FESTIVAL: 210MILA FRICCHETTONI ARRIVANO IN MASSA NELLE CAMPAGNE DEL SOMERSET PER GLASTONBURY, IL PIÙ GRANDE EVENTO DI MUSICA E ARTI SCENICHE DEL MONDO – COME OGNI ANNO, GLI ORGANIZZATORI FANNO L’OCCHIOLINO AI SINISTRATI “IN THE U.K.”, TRA PARITÀ DI GENERE (QUEST’ANNO 2 HEADLINER SU 3 SONO DONNE, DOPO LE CRITICHE DELL’ANNO SCORSO PERCHE’ ERANO TUTTI MASCHI), UNO STAND PER SENSIBILIZZARE SULL’IMMIGRAZIONE, BANDIERE ARCOBALENO E PALESTINESI OVUNQUE, E… - VIDEO