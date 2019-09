LA MILIONESIMA REPLICA DI MONTALBANO (21,3%) STACCA IL DEBUTTO DI ''TEMPTATION ISLAND VIP'' (18,2%) CHE CHIUDE ALL'1.10 - IACONA (5,1%) VS PORRO (6,2%) - TORNANO LA PALOMBA (6.6%) E LA GRUBER (8,1%), AL TG2 POST C'È LA SPADORCIA (4,3%) - TECHE (17,3%) VS PAPERE (15,4%) - 'FORUM' (14,6%) VS E.DANIELE (14,4%) FIDUCIA CONTE (15,3%) E ISOARDI (10,4%) - BALIVO (11,9%) - DEBUTTO CUCCARINI-MATANO (12,8-13,4-14,4%), IN CALO RISPETTO A FIALDINI-TIMPERI - VINCE LA D'URSO (16,4-15,6-13,5%) - TGCARBONI (19,5%) TALLONATO DA TGMIMUN (18,7%), TGMENTANA RESTA ALTO DOPO UN'ESTATE DI RECORD (8,8%)