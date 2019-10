17 ott 2019 10:10

INNOCENTI EVASIONI! PIERCAMILLO DAVIGO A "TAGADA'": "CARCERE PER GLI EVASORI? NON È REALISTICO, IN ITALIA SI CALCOLA CHE CI SONO 12 MILIONI DI EVASORI FISCALI E DUNQUE BISOGNEREBBE FARE 12 MILIONI DI PROCESSI. CI SONO STRUMENTI PIÙ EFFICACI: ECCO QUALI – E SUL NUOVO PROCURATORE DI ROMA… - VIDEO