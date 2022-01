INTERVISTE CHE NON LO ERANO - IL COLLOQUIO DI PAPA FRANCESCO CON ANDREA MONDA E ALESSANDRO GISOTTI, PUBBLICATO OGGI SULL’OSSERVATORE ROMANO, IN REALTÀ È UN MONTAGGIO EDITORIALE! IN PRATICA È STATO TRASFORMATO UN TESTO SCRITTO ORIGINALMENTE COME POSSIBILE PREFAZIONE PER UN LIBRO SU SAN GIUSEPPE, AL QUALE SONO STATE AGGIUNTE LE DOMANDE…

Da http://ilsismografo.blogspot.com/

L'interessante e bella "intervista" fatta a Papa Francesco dal prof. Andrea Monda e dal giornalista Alessandro Gisotti, pubblicata in diverse lingue oggi sull'Osservatore Romano e rilanciata da Vatican News, in realtà non è una conversazione classica, faccia a faccia, sotto il dinamismo delle domande e risposte tra gli interlocutori, come sono tutte quelle rilasciate in passato dal Santo Padre e che evidenziano subito una dialettica molto stretta tra il Papa e l'intervistatore.

Quella pubblicata oggi in realtà è una sorta di montaggio editoriale che ha trasformato un testo scritto originalmente come possibile Prefazione per un libro su san Giuseppe, il cui autore è un collaboratore vicinissimo al Papa.

Dunque siamo di fronte ad un'intervista che seppure autorizzata come tale, non rispetta la struttura originale del confronto e si potrebbe dire neanche del “guardarsi negli occhi mentre si conversa”, come diceva il giornalista Enzo Biagi.

Per quanto riguarda il contenuto, è tutto vero e corretto perché il Santo Padre ha autorizzato e firmato quel testo al quale sono state aggiunte le domande in un momento successivo. Questo testo, ribadiamo, è autentico e corrisponde al pensiero del Pontefice, però non è frutto di un incontro tra il direttore dell'Osservatore Romano Andrea Monda e il Vice direttore dei media vaticani Alessandro Gisotti.

Per alcuni, questa modalità, questo tipo di giornalismo, è discutibile dal punto di vista deontologico e apre un insieme di domande molto rilevanti.

Per quanto riguarda specificamente l'intervista di cui parliamo non è stata pubblicata nessuna foto dell'incontro e la fotografia sull'edizione dell'Osservatore Romano di ieri è vecchia. Non esiste nessuna registrazione audio e neanche un filmato di questa "conversazione". Soprattutto, con un minimo di dimestichezza in questa materia, si vede subito che tra le 10 domande e l'incipit della rispettiva risposta non c'è sempre sincronia o logicità.

E' evidente che si tratta di un testo al quale sono state mezzate delle domande.

Alla fine resta in piede un grande interrogativo: perché si fanno cose di questo tipo?

