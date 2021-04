16 apr 2021 19:20

IO SO IO E VOI NON SIETE UN GAZZA – QUEI QUATTRO MORTI DI FAMA DELL’"ISOLA DEI FAMOSI" SI COALIZZANO CONTRO PAUL GASCOIGNE, ACCUSATO DI FARE POCO A CAUSA DELL’INFORTUNIO E DI CAPIRE L’ITALIANO SOLO QUANDO GLI PARE – MA GAZZA, SFRUTTATO TROPPO POCO NEL PROGRAMMA E L’UNICO PERSONAGGIO SUL QUALE PUNTARE PER FAR RESUSCITARE L’ISOLA, SE NE FOTTE E VA CONTRO TUTTI: “IO SO CHI SONO. DEGLI ALTRI NON MI FREGA UN CAZ*O...” - VIDEO