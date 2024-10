TRA JUAN CARLOS E LA CARRA’ ERA SEMPRE…FIESTA! TRA LE PRESUNTE 5MILA AMANTI DEL RE EMERITO DI SPAGNA C’ERA ANCHE RAFFA – LA TESTIMONIANZA DI LUIS PLIEGO, DIRETTORE DI “LECTURAS”: “SI INCONTRAVANO IN UN RISTORANTE ITALIANO A MADRID. I SERVIZI SEGRETI AVEVANO UN APPARTAMENTO E SI VEDEVANO ANCHE LÌ. FREQUENTAVANO INSIEME ANCHE IL PALCO DEL REAL MADRID” – LA CRAVATTA GIALLA REGALATA DALLA CARRA’ AL SOVRANO MANDRILLONE. MA LA REGINA SOFIA, IN TUTTO QUESTO? IN UN AUDIO RE JUAN CARLOS DICE CHE...

Raffaella Carrà finisce a sorpresa nella lista, lunghissima, delle amanti di re Juan Carlos di Spagna: c’è chi azzarda abbia amato ben 5mila donne, uno dei più grandi amatori del nostro tempo. A fare il nome della grande artista italiana, la giornalista Pilar Eyre e il direttore di Lecturas Luis Pliego (il magazine ha rivelato anche il flirt extraconiugale di Frederik di Danimarca con Genoveva Casanova)

La pubblicazione delle foto di un bacio del re con Barbara Rey, una delle sue storiche amanti, e degli audio delle loro confidenze, risalenti a trent’anni fa, ha aperto il vaso di Pandora. E la sorpresa è grande quando in tv, su TeleCinco, Luis Pliego aggiunge Raffaella Carrà all’elenco delle donne amate da Juan Carlos

I dettagli li fornisce la giornalista Pilar Eyre: “L’ho saputo da una collega. Sappiamo che il re mandava messaggi con il suo discorso di Natale, per esempio, quando Barbara gli ha regalato un Rolex lo ha indossato affinché lei sapesse che la stava pensando. Questa mia collega stava guardando il discorso con Raffaella, il re indossava una cravatta gialla di Hermes e Raffaella dice alla mia amica: ‘Quella cravatta gliel’ho regalata io’”.

Data l’importanza della rivelazione, Eyre ha voluto saperne di più: “Abbiamo scoperto che si incontravano in un ristorante italiano molto conosciuto a Madrid. I servizi segreti avevano nei pressi un appartamento e si vedevano anche lì”. E non solo, Pliego aggiunge: “Andavano anche all’Eurobuilding, in un appartamento che aveva Raffaella, ma frequentavano anche il palco del Real Madrid”. Raffa è stata una delle amanti occasionali del re, ossessionato dal sesso e con una carriera amorosa iniziata sin da ragazzino, che ha sempre preoccupato le persone del suo intorno.

Nella lista ci sono attrici molto famose in Spagna, alcune già scomparse, come Raffaella Carrà, e quindi impossibilitate a dare la propria versione. Ma la regina Sofia, in tutto questo? In un audio re Juan Carlos dice a Barbara Rey: “Sarò egoista, ma lei mi va benissimo, compie magnificamente il suo lavoro e in più è tranquilla, non va con altri”. Ma i media spagnoli si chiedono se Sofia sia rimasta davvero a casa a soffrire in silenzio o non si sia consolata a sua volta…

